Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara: «Ni las nenas me importan»

Wanda Nara reveló detalles de su conflicto con Mauro Icardi, acusándolo de desinterés hacia sus hijas, falta de pago de alimentos y manipulación. La mediática compartió pruebas y declaraciones contundentes en medio de una batalla legal y mediática.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, y esta vez la mediática decidió no quedarse callada. A través de una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, Wanda compartió detalles impactantes sobre su relación con el futbolista, acusándolo de desinterés hacia sus hijas, falta de responsabilidad económica y manipulación. Las declaraciones de Wanda llegaron en respuesta a las afirmaciones de Elba Marcovecchio (exesposa de Jorge Lanata), abogada de Icardi, quien había defendido a su cliente en los medios.

Las acusaciones de Wanda Nara

Wanda Nara no dudó en calificar a Mauro Icardi como “psicópata, maltratador y manipulador”. Según relató, el futbolista no solo ha incumplido con sus obligaciones económicas, sino que también ha mostrado un desinterés total hacia sus hijas. “Mauro Icardi no responde a las hijas. No vino a los cumpleaños. Maltrata a las nenas las veces que hablo por teléfono. Las hizo mentir cuando estuvieron con él y no las dejaba hablarme. Es obvio que las nenas no van a querer volver con él”, afirmó Wanda, según lo relatado por Etchegoyen.

Además, la empresaria reveló una frase que Icardi le habría dicho en medio de una discusión: “Si no estás conmigo, ni las nenas me importan”. Esta declaración, según Wanda, refleja el desapego del futbolista hacia sus propias hijas, a quienes habría dejado sin obra social y sin cubrir sus necesidades básicas.

La batalla legal y económica

Uno de los puntos más álgidos del conflicto es el incumplimiento de Icardi con sus obligaciones económicas. Wanda aseguró que el futbolista debe cinco meses de cuota alimenticia y que no ha pagado nunca el colegio de sus hijas. “Yo pagué todo el año y sola”, afirmó, destacando que ha tenido que asumir todos los gastos sin ayuda de su exmarido.

La mediática también denunció que Icardi cortó la obra social de ella y de sus hijas, lo que las dejó sin cobertura médica. “Me dijo que las lleve a un hospital público y las cambié a un estatal porque no iba a pagar nada”, reveló Wanda, mostrando la gravedad de la situación.

El pedido de tenencia y las acusaciones de manipulación

En medio de este escenario, Mauro Icardi habría solicitado la tenencia compartida de sus hijas, algo que Wanda considera una maniobra para manipular la situación. “Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada”, afirmó, y agregó que el juez pidió que Icardi vea a las niñas con asistencia social y en su casa, algo que el futbolista no ha cumplido.

Wanda incluso ofreció su propia casa para que Icardi pudiera ver a sus hijas, con la condición de que ella se retiraría del lugar junto a sus otros hijos. Sin embargo, según relató, el futbolista se negó a aceptar esta propuesta. “Le ofrecí que lo haga en mi casa y yo me iba. Solo con mis cinco hijos y él y las empleadas, y no”, contó.

Las acusaciones contra la abogada de Icardi

Wanda Nara no solo dirigió sus críticas hacia Mauro Icardi, sino también hacia su abogada, Elba Marcovecchio, a quien calificó de “basura”. La letrada había defendido a Icardi en los medios, asegurando que su cliente paga la cuota alimenticia mes a mes y acusando a Wanda de manipular la opinión pública.

Sin embargo, Wanda desmintió estas afirmaciones con pruebas contundentes, que compartió con el periodista Juan Etchegoyen. “Él y sus abogadas son una basura”, sentenció, refiriéndose a Icardi y su equipo legal.

La situación de las hijas y las acusaciones de violencia

Wanda también denunció que Icardi ha utilizado tácticas de manipulación y violencia psicológica hacia sus hijas. Según relató, el futbolista habría asustado a las niñas con amenazas de involucrar a la policía, algo que ellas nunca habían experimentado antes. “Las nenas no vieron nunca la policía, el único que las asusta con eso es él”, afirmó.

Además, Wanda aseguró que sus hijas se niegan a ver a su padre debido al maltrato que habrían sufrido durante sus encuentros. “Se niegan a ir. Es todo violencia”, declaró, mostrando su preocupación por el bienestar emocional de las menores.

La salida del país y las acusaciones de compra de justicia

Otro punto controvertido es la salida de Mauro Icardi del país, algo que Wanda atribuye a un presunto arreglo con la Justicia. Según relató, el futbolista habría depositado cuatro mil dólares para evitar que se le prohibiera salir de Argentina, mientras que ella y sus hijas quedaron sin cobertura médica.

“Depositó cuatro mil dólares para que no le prohíban salir del país y nos cortó Osde”, denunció Wanda, sugiriendo que Icardi habría utilizado su influencia y recursos para evadir sus responsabilidades.