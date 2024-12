Milei afirmó que la sesión de Kueider es inválida y cargó contra Villarruel

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó este viernes que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, estaba notificada de su viaje a Italia por lo que la sesión especial donde se expulsó al legislador de Unidad Federal, Edgardo Kueider, a quien le encontraron USD 200.000 y más de $600.000 sin declarar, debería considerarse inválida.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina”, alegó Milei, en declaraciones radiales.

En esa línea, el Jefe de Estado libertario remarcó que “eso violenta la división de poderes”. “La sesión es inválida, igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, remarcó.

Sin embargo, Milei fue por más y cruzó a la Vice y su entorno por no responder los llamados de la Escribanía General de la Nación. “Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaría”, detalló.

“El escribano general de la nación llama a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaría y tampoco contestó. Habían sido notificados el día martes. ¿Por qué no se puede hacer lo que hizo? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno, de pesos y contra pesos. El Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo ni viceversa”, argumentó Milei.

En efecto, la polémica se generó porque Milei partió el jueves al mediodía rumbo a Italia., por lo que de forma temporaria Victoria Villarruel debía quedar a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, la vicepresidenta presidió horas más tarde la sesión en la que se resolvió la expulsión de Kueider, detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar.

Posteriormente, el Presidente disparó contra el kirchnerismo. “A mí me molesta que haya chorros en la política, hay que pegarles una patada, yo no hago especulaciones políticas, si los K se volvieron republicanos, bueno, les ganamos la batalla cultural. Ahora, lo que demuestra que es una especulación es por qué no eyectaron por el aire a (Oscar) Parrilli. Eso no les gustó”.

Es que, por pedido del jefe de bancada de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, incluyó en el temario de la sesión, el proyecto que pide la suspensión del senador Oscar Parrilli (Neuquén), uno de los colaboradores más cercanos de la expresidenta Cristina Kirchner, por encontrarse procesado en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Algo que finalmente no prosperó.

Con votos del PRO y la UCR, Kueider fue expulsado del Senado

Con 48 votos, entre ellos legisladores del PRO y de la Unión Civica Radical (UCR), el senador nacional de Unidad Federal, Edgardo Kueider, fue finalmente removido de su banca de la Cámara Alta, luego de que le encontrarán más de USD 200.000 y más de $600.000 sin declarar, en la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.

Es que, previo al comienzo de la sesión especial, ingresó al Congreso el pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para avanzar con el desafuero del senador Kueider, a través de un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”.

Por caso, el pedido de la jueza federal al Senado se justifica porque la magistrada no puede solicitar la extradición directamente, ya que Kueider tiene fueros por su cargo de legislador nacional. Por eso, la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos para ponerlo a disposición del juez competente. Sin embargo, los votos por estas horas estarían asegurados.

Además, la Justicia paraguaya dispuso llevar adelante una veintena de allanamientos con intervención de la Gendarmería sobre diferentes domicilios de personas físicas y jurídicas vinculadas a Kueider, que podrían encontrarse vinculadas a la matriz de corrupción pública que se investiga como un derivado de la causa SECURITAS.

Vale recordar que, el pasado miércoles, detuvieron en Ciudad del Este, Paraguay, al senador nacional Edgardo Kueider, tras un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, que une Paraguay con Brasil, donde le encontraron exorbitantes sumas de dinero sin declarar.

Ante el escándalo, Kueider solicitó una licencia por tiempo indeterminado, ya que se encuentra detenido con arresto domiciliario en Paraguay. Según la fiscalía que lleva adelante la investigación por contrabando, el legislador entrerriano deberá permanecer como mínimo cuatro meses en el país vecino.

“La determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”, precisaron desde el entorno de Kueider, a la vez que agregaron: “El senador espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”.

Ante el pedido, había dudas en el Senado sobre convocar o no. El problema que sugería llamar a sesión especial era que la bancada de Unión por la Patria pida directamente la expulsión de Kueider, en vez de una licencia. Algo que efectivamente sucedió y que significa un duro golpe para el oficialismo, ya que el legislador fue un importante aliado del Ejecutivo nacional.

De todas maneras, las dudas se despejaron este miércoles, luego que de Villarruel finalmente convocara a sesión especial. No obstante, la vice comentó sus intenciones de tratar también una iniciativa del jefe de bancada de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, para suspender al senador y mano derecha de la presidenta del PJ nacional, Oscar Parrilli.

“Aprovechando la milagrosa nueva lucidez moral y ética de los esbirros de Cristina, me hubiera gustado incluir también, un proyecto presentado por el senador Abdala para suspender al senador Parrilli”, expresó Villarruel y amplió: “Quien irá a juicio oral nada más y nada menos que por encubrimiento agravado y traición a la patria, pero no hubo consenso entre los senadores para firmar ese pedido lo cual lamento enormemente”.

En ese marco, según Villarruel, “haber negociado la sangre derramada de argentinos inocentes es imperdonable y los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara por lo cual espero que los senadores de todos los bloques recapaciten y entiendan el cambio de época de una vez por todas”. “Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso a nuestro país de rodillas”, cerró.

En efecto, la convocatoria que hizo Villarruel establecía que el debate se haga primero por la expulsión y después por la suspensión de Kueider. El kirchnerismo mantenía la idea de promover la expulsión del senador entrerriano, con la intención de dejar al Ejecutivo sin un aliado clave, y dejar en su lugar a un dirigente de La Cámpora, Stefanía Cora.

Fuente: Diputados Bs. As.