Milei apareció antes de una conferencia de prensa para defender a Pettovello y a Caputo

Sorpresivamente, el presidente Javier Milei apareció tras una conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni para insistir en su defensa de Pettovello y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El Presidente Javier Milei conversó esta mañana en la Sala de Conferencias con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, al término de la reunión del gabinete de Ministros y previo al inicio de la conferencia de prensa que brinda habitualmente el Vocero Presidencial Manuel Adorni.

Afirmó que Pettovello «es la mejor ministra de la historia» y consultado sobre las irregularidades en el acopio y entrega de alimentos, manifestó: «Lo que no esté en orden… Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas«.

Pero aseguró que «ningún alimento llegó tarde». Luego, sobre la renuncia de Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete dijo: «Posse es historia«.

Sobre Guillermo Francos dijo que era un funcionario «maravilloso». «¿Quién cree que lo eligió? Lo elegí yo. Es decir, si lo elegí yo es porque justamente creo que es el mejor para el cargo«, sentenció.

Y sobre Caputo, opinó: «Caputo está más firme que todo el edificio este (por la Casa Rosada). Es el mejor ministro de Economía de la historia».

«A veces entiendo que resulta difícil tener órdenes de magnitudes. Pero la inflación mayorista, que es la que se anticipa siempre, la que se mueve más rápido, en diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000. En cuatro meses, bajó a 50. Es un montón y falta un montón. (Caputo) es un héroe nacional», concluyó.

Puntos destacados de la conferencia de Adorni:

“El Banco Nación otorgó créditos en mayo por u$s 1.586 millones, cifra que representa un incremento del 535 respecto al mes anterior y del 630% en relación al mismo período del año pasado. u$s 1.200 millones fueron destinados a financiar inversiones de capital de trabajo para pymes, y más de u$s 300 en préstamos personales para familias”.

“Se recibieron 16.200 solicitudes para créditos hipotecarios, programa que entró en vigencia el 20 de mayo y que proyecta entregar 40 mil créditos”.

“Según los datos de algunas consultoras privadas, la venta en supermercados creció 8% respecto a abril, y los datos de la inflación son prometedores, dentro del problema que estamos atravesando”.

“Se llevó adelante una nueva auditoría en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que había sido creado en 2022, era administrado por militantes del Movimiento Evita y destinaba el 85% de su presupuesto al pago de sueldos”.

“Había 950 empleados, de los cuales 151 eran delegados gremiales. En esta área se gastaron durante la gestión anterior 16.671 dólares para trasladar militantes al encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries de Bariloche. No encontramos relación entre ese encuentro con la agricultura familiar”.

“Nosotros tenemos la obligación de denunciar un acto de corrupción y cualquier episodio que se aleje de la ley. Si efectivamente tuviésemos alguna sospecha, lo vamos a denunciar”.

“Es una decisión que se ha tomado en Capital Humano. CONIN es una ONG de las más prestigiosas que existe. Van a hacer un trabajo excepcional en términos del reparto y de la logística de los alimentos”.