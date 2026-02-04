Paro de trenes del jueves 5 de febrero: cuáles son las líneas afectadas y transportes alternativos

Tras ratificarse el paro de trenes del gremio La Fraternidad por 24 horas este jueves 5 de febrero, los usuarios deberán buscar alternativas si las línes que utilizan no brindarán servicio.

El paro de trenes que lanzó La Fraternidad en rechazo a las ofertas de mejoras salariales que consideraron insuficientes, afectará a millones de usuarios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Paro de trenes: líneas que no funcionarán

El paro de trenes afectará a los trenes de pasajeros urbanos, regionales y de larga distancia, pero tambiéna los de carga. Son los siguientes:

Línea Mitre

Línea Sarmiento

Línea Roca

Línea San Martín

Línea Belgrano Sur

Línea Belgrano Norte (Ferrovías)

Línea Urquiza (Metrovías)

Tren de la Costa

Alternativas para viajar

Sin trenes, las opciones obvias para viajar en el AMBA serán colectivos y subtes. Las principales líneas de colectivo recomendadas por zona para ir y venir de CABA son:

Zona Norte: Líneas 60, 203 y 365.

Zona Oeste: Líneas 57, 136 y servicios de «La Perlita».

Zona Sur: Línea 79 (hace el recorrido Constitución-San Vicente/Varela), 129, 195 y 197 (hacia La Plata).

CABA: La red de Subtes funcionará con cronograma habitual, aunque se prevé mayor caudal de pasajeros.