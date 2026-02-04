Paro de trenes del jueves 5 de febrero: cuáles son las líneas afectadas y transportes alternativos
Tras ratificarse el paro de trenes del gremio La Fraternidad por 24 horas este jueves 5 de febrero, los usuarios deberán buscar alternativas si las línes que utilizan no brindarán servicio.
El paro de trenes que lanzó La Fraternidad en rechazo a las ofertas de mejoras salariales que consideraron insuficientes, afectará a millones de usuarios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Paro de trenes: líneas que no funcionarán
El paro de trenes afectará a los trenes de pasajeros urbanos, regionales y de larga distancia, pero tambiéna los de carga. Son los siguientes:
- Línea Mitre
- Línea Sarmiento
- Línea Roca
- Línea San Martín
- Línea Belgrano Sur
- Línea Belgrano Norte (Ferrovías)
- Línea Urquiza (Metrovías)
- Tren de la Costa
Alternativas para viajar
Sin trenes, las opciones obvias para viajar en el AMBA serán colectivos y subtes. Las principales líneas de colectivo recomendadas por zona para ir y venir de CABA son:
- Zona Norte: Líneas 60, 203 y 365.
- Zona Oeste: Líneas 57, 136 y servicios de «La Perlita».
- Zona Sur: Línea 79 (hace el recorrido Constitución-San Vicente/Varela), 129, 195 y 197 (hacia La Plata).
- CABA: La red de Subtes funcionará con cronograma habitual, aunque se prevé mayor caudal de pasajeros.