Política y Fútbol: ¿Por qué no puede pasar?

Siempre se ha dicho que «la política y el fútbol, están cerca» entonces pensé, ¿Porqué no puede pasar que una tome el ejemplo del otro?

Estos chicos de Selección desde la Copa América pasada (pasando por la «finalisíma» en Europa y el Campeonato del Mundo en Qatar) vienen demostrando una imagen que VALE LA PENA que la tome la política: Valor de equipo, compromiso, apoyo permanente (de los que juegan y los que no), mucha solidaridad adentro y afuera del campo, alegría y quizás las virtudes más importantes: Compañerismo y «hambre de Gloria«.

Porque éstos jugadores, así como los vemos, ya ganaron todo! están en los mejores equipos del mundo, ganan sueldos siderales, tienen tranquilidad y confort en sus clubes y ciudades en las que residen y sin embargo, llegan a la Selección Argentina y se ponen el «overol», luchan, juegan como si fuera la primera vez y quieren ganar TODO!

¿Eso como se llama? La respuesta es… Gloria!

Quieren quedar en la Historia, saben que lo pueden hacer y trabajan para eso…

Además, también saben que le dan una gran alegría a todo nuestro pueblo (no olvido que cuando salimos Campeones del Mundo, después de tanto tiempo, 6 millones de personas salieron a la calle en forma espontánea para festejar con los jugadores) y eso, no lo logra cualquiera…

Entonces me vuelvo a preguntar, ¿Porque no podemos hacer lo mismo como país?

Despertar

¿Que es lo que nos hace estar divididos permanentemente y solo cuando juega la Selección Argentina «somos uno»?

¿No podemos ver la diferencia que hacemos, estando todos unidos y tirando para el mismo lado? ¿Es tan difícil?

Estos pibes nos están dando un ejemplo de vida!

El tener el «compromiso» individual y grupal de quedar en la Historia, de ser algo/alguien diferente…

¿No podríamos como sociedad aspirar a lo mismo?

¿Que es lo que nos impide hacerlo?

Tenemos profesionales, de lo que busques en el mundo que son «número 1» (medicos, científicos, técnicos electrónicos, escritores, hasta un Papa y las profesiones siguen) ¿y no podemos volver a poner al país «allá arriba» donde estuvimos alguna vez?

No lo entiendo…

Tenemos «jugadores» de primer nivel para pelear campeonatos y ¿nos encanta «pelear el descenso», ¿por qué? ¿Porque nos «convencieron» que «no podemos»? ¿Quién?

¿Un grupo de políticos amantes del populismo, de la pobreza (del pueblo, no de ellos) y de décadas de votarlos en forma equivocada, creyendo que nos iban a sacar del «fondo del mar» adónde ellos mismos nos llevaron?

¿Cuándo vamos a «despertar»?

Argentina de centro derecha

Históricamente Argentina ha sido, es y será de centro derecha, no en forma caprichosa lo decimos, sino simplemente por el país que tenemos, que es, sus posibilidades, sus potencialidades, en un territorio con innumerables recursos naturales, ocupado en realidad por menos de la mitad de las personas que podrían vivir aquí (un informe demográfico de los más serios del mundo, afirmó que en Argentina podrían vivir 100 millones de personas y solo vivimos 47 millones) entonces, ¿qué nos falta?

Y la respuesta es: La Voluntad y el Compromiso de éste «puñado» de jugadores que te están demostrando que «si queremos, podemos hacerlo».

No hace mucho (en 2019) salió un informe en el New York Times (de EE.UU) que puso en su título «A la Argentina le gusta ser pobre» (búsquenlo si creen que exagero) y aquí se enojaron, denostaron, salieron a decir que ese diario «era de derecha», cuando históricamente se sabe que está «muy lejos» de ser así… y no reconocimos que puede ser verdad, que para cambiar ese paradigma hay que hacer lo que está pasando ahora, votar un modelo que nos identifique más como país, bancar la decisión y tener coherencia en el tiempo para seguir en la misma línea…

No importa quien sea el Presidente o el Gobierno, es importante la idea, la decisión y sobretodo, como éste puñado de muchachos de Selección, tener el «sueño» de llegar a lo más alto…

Lo podemos hacer!! Lo tenemos que hacer!! y sobretodo, si tenemos la decisión lo DEBEMOS hacer, por nosotros y por las generaciones venideras, para que puedan pensar en quedarse y ponerse el «overol» para volver a ver al país en los primeros lugares…

Estoy cansado de «pelear el descenso», alguna vez, quiero sentir que juego por el Campeonato…¿Usted no?

Para pensar… Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella, periodista.