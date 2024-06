Por tercer mes consecutivo Mayo marcó un nuevo retroceso en exportaciones de carne

Según la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), en base a datos oficiales del INDEC, Mayo marcó un nuevo retroceso en exportaciones de carne, el tercero consecutivo. La entidad señala que Argentina exportó ese mes, 55.300 toneladas de carne bovina enfriada y congelada (67.500 toneladas equivalentes hueso), por US$ 222,6 millones. En volumen, la caída fue de 7,8% intermensual y de 16,8% interanual, marcada especialmente por el retroceso de China. (¿Tendrá que ver con el maltrato del gobierno argentino con el gigante asiático?).

No obstante, las 314.100 toneladas exportadas en lo que va de 2024 están 13,3% por encima de la performance de los primeros 5 meses de 2023. Y los US$ 1.198,4 millones que generaron son 1,2% superiores a los valores de los primeros cinco meses del año pasado.

También, el informe de APEA señala que las exportaciones a China, actualmente se encuentre en uno de los niveles más bajos de los últimos dos años.

En mayo, China explicó el 69,2% de las exportaciones argentinas de carne vacuna con 38.300 toneladas (13.100 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos de la despostada, por US$ 20,1 millones, y casi 25.200 toneladas de carne deshuesada, por US$ 84,4 millones). En el acumulado de los cinco primeros meses del año el país asiático representó el 76,1% del volumen despachado al exterior.

La cámara de frigoríficos exportadores ABC destacó la notable caída de los despachos de carne bovina congelada deshuesada a este destino, “hacia el eje de las 25.000 toneladas”, cuando entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 habían oscilado entre 37.000 y 39.000 toneladas mensuales.

Despachos a China

En los primeros cinco meses del año, los despachos de carne congelada deshuesada a China cayeron 3% en volumen y 16% en valor respecto del mismo periodo de 2023. En cambio, las exportaciones de carne con hueso y huesos bovinos de la despostada crecieron cerca de 50% respecto del mismo periodo del año pasado.

En carne enfriada sin hueso, hubo una suba significativa intermensual (superior al 70%) de los envíos al principal destino de este producto, la UE, que totalizó unas 4.600 toneladas.

Caída interanual en Mayo

De acuerdo con la cámara de frigoríficos ABC, “principalmente se observa el efecto de la ventana de embarques para el tercer trimestre de 2024 de la cuota 481, sumado al cierre del ciclo 2023/24 del contingente UE Hilton”.

Sin embargo, la entidad destaca que, en la comparación interanual, los despachos de mayo de 2024 quedaron 11,5% por debajo.

A la inversa, los embarques de este producto a Chile, con 1.666 toneladas, fueron los más bajos en lo que va de 2024, y a Israel fueron directamente nulos, debido a la estacionalidad por las celebraciones religiosas.

Exportación de menudencias

Los envíos al exterior de menudencias y preparaciones bovinas totalizaron en mayo 7.900 toneladas, por US$ 13,7 millones. El valor medio de exportación fue de casi US$ 1.730 por tonelada, aunque en el caso de las lenguas superó los US$ 3.300 por tonelada.

Por último, APEA indica que en el acumulado de enero a mayo de 2024, las exportaciones de estos productos rondaron las 48.900 toneladas, por US$ 76,1 millones.

Fuente: InfoGEI