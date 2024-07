Presionado por los mercados, el Gobierno insistió: “No vamos a devaluar»

El Vocero Presidencial Manuel Adorni aseguró esta mañana que en el Gobierno “no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso” respecto del rumbo tomado en materia económica y monetaria.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Manuel Adorni destacó que en los primeros 6 meses de gestión el Banco Nación otorgó casi 5 mil millones de dólares en créditos a la producción de las empresas y el consumo de las familias, cifra que representa un aumento del 400% interanual, en gran parte orientados a inversiones y capital de trabajo, mientras que recibió 25 mil solicitudes para créditos hipotecarios.

A su vez, el Vocero resaltó que el Gobierno Nacional prorrogó la suspensión de derechos de exportación para productos lácteos hasta el 30 de junio de 2025, medida que incentiva las inversiones y la producción en un sector cuyas ventas se incrementaron en un volumen del 7% interanual durante los primeros 5 meses del año. “Vamos a seguir trabajando en desregular mercados y en seguir devolviéndoles libertad a los productores”, remarcó.

«No vamos a devaluar“

«Cuando anunciamos déficit cero el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos nos creyeron, se terminó ajustando. Hoy lo que anunciamos fue la emisión cero en Argentina, y es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de los que estaba”, dijo Adorni al minimizar la suba récord del dólar blue de este martes que trepó hasta los $1430 mientras el Riesgo País superó los 1500 puntos.

“Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan ni en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas y la emisión cero están garantizadas, así como el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar y no nos vamos a correr de lo que anunció el Ministro Caputo”, prometió el funcionario ante los pedidos de algunos sectores por una devaluación del peso.

“Desde la asunción del Gobierno el tipo de cambio registró una suba del 16%, y en el mismo período del gobierno anterior había aumentado 160% pero con un detalle: nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo”, añadió.

“Además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante no importa lo que digan”, ilustró Adorni.