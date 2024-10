¿Qué pasó con The OA? La serie de Netflix más reproducida

En el vasto catálogo de Netflix, una serie logró destacarse por su combinación única de ciencia ficción, drama, elementos sobrenaturales y toques de fantasía. Es The OA, una producción que se convirtió en una de las más reproducidas de la plataforma.

Creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, The OA lanzó su primera temporada en 2016 y rápidamente captó la atención de un público fiel y apasionado. Sin embargo, su abrupta cancelación después de dos temporadas ha generado un sinfín de interrogantes, tanto entre sus fanáticos como en la industria.

Con un elenco encabezado por la propia Marling, quien además de protagonizar se desempeña como guionista, y un reparto que incluye a figuras como Jason Isaacs, Emory Cohen y Ian Alexander, The OA rápidamente se ganó un lugar entre las series de culto. A pesar de esto, y tras solo dos temporadas, Netflix decidió ponerle fin, dejando a sus seguidores con la incertidumbre de un desenlace inconcluso.

Una historia atrapante

The OA se distingue por su trama compleja y cargada de misterio. La historia gira en torno a Prairie Johnson, una joven ciega que desaparece por siete años. Cuando reaparece en su ciudad natal, sorprende a todos al haber recuperado la vista. Este cambio milagroso genera diversas reacciones: algunos ven en ella un fenómeno sobrenatural, mientras que otros la perciben como una amenaza. El relato, que mezcla elementos de ciencia ficción y drama, explora los límites del entendimiento humano, presentando una narrativa que desafía la lógica y explora lo desconocido.

OA / Prairie

Prairie, ahora conocida como «OA», rehúsa revelar detalles de lo que le sucedió durante su desaparición. Ni su familia ni el FBI logran obtener información sobre su paradero. Sin embargo, decide compartir su historia con cinco personas de su pueblo, a quienes elige para llevar a cabo una misión secreta que desafía la realidad misma. Esta narrativa enigmática, sumada a la ambigüedad de los eventos, fue clave en la construcción de una base de seguidores que buscaban respuestas a las múltiples preguntas que la serie planteaba.

Críticas y recepción

Desde su estreno, The OA fue alabada por su originalidad y por la manera en que abordaba temas como la espiritualidad, el trauma y la percepción del tiempo y el espacio. A pesar de tener un público de nicho, la serie recibió elogios por su estilo narrativo innovador, su cinematografía y la calidad de las actuaciones, particularmente las de Brit Marling y Jason Isaacs. Los espectadores quedaron intrigados por los giros inesperados y la atmósfera cargada de misterio que dominaba la producción.

Sin embargo, a pesar de esta devoción por parte de los fanáticos, The OA no pudo evitar el destino que muchas series enfrentan en las plataformas de streaming: la cancelación. Tras dos temporadas, Netflix decidió no continuar con la serie, a pesar de las expectativas generadas por una trama que claramente tenía mucho más para ofrecer.

La cancelación que sorprendió a todos

El anuncio de la cancelación de The OA en 2019 dejó a muchos desconcertados. Los creadores de la serie, Brit Marling y Zal Batmanglij, habían planificado originalmente que la serie tendría al menos cinco temporadas. La historia estaba construida para desarrollarse a lo largo del tiempo, con cada temporada revelando nuevas capas de un relato profundamente entrelazado. Sin embargo, los planes se vieron truncados, dejando una trama inconclusa y una legión de seguidores desconcertados por la decisión de Netflix.

The OA

Una de las alternativas que la plataforma le ofreció a los creadores fue la posibilidad de finalizar la historia en una película. Sin embargo, Marling y Batmanglij rechazaron la propuesta. En entrevistas posteriores, la co-creadora explicó que una película no podría encapsular la magnitud de la historia que querían contar, y que reducir lo planificado a un solo largometraje habría comprometido la integridad de la narrativa. En palabras de Marling: «Intentaron que termináramos con una película, pero dijimos que no. No se trata de simplemente cerrar la historia, sino de hacerlo de una manera que honre lo que habíamos planeado originalmente«.

¿Por qué terminó The OA?

A pesar del fuerte apoyo de su público, la razón detrás de la cancelación de The OA parece estar vinculada a factores comerciales y de audiencia. Netflix, que analiza constantemente el rendimiento de sus series en función de la cantidad de reproducciones y el costo de producción, no vio viable continuar con una serie que, aunque tenía un grupo de seguidores fieles, no lograba atraer a una audiencia lo suficientemente masiva. Este es un problema recurrente en la era del streaming, donde la cantidad de espectadores y la rentabilidad a largo plazo pesan tanto o más que la calidad artística de una producción.

La frustración entre los fanáticos fue evidente. En las redes sociales, muchos expresaron su descontento con la decisión de la plataforma, e incluso surgieron campañas para intentar revivir la serie. Sin embargo, hasta la fecha, los esfuerzos por retomar The OA no han tenido éxito.

Un legado inconcluso

A pesar de su cancelación, The OA sigue siendo una serie que genera conversación. Sus complejos temas y su enfoque narrativo inusual la han mantenido viva en la memoria de sus seguidores, quienes aún discuten teorías sobre lo que podría haber sucedido en las siguientes temporadas. La serie planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la espiritualidad y el poder de la mente humana, temas que resonaron fuertemente entre su audiencia.

Aunque Netflix no ha mostrado indicios de querer retomar la serie, The OA continúa siendo un referente para quienes buscan una producción que desafíe las convenciones del género y que invite a la reflexión.

The OA y su lugar en el catálogo de Netflix

A pesar de su abrupto final, The OA sigue siendo una de las series más recomendadas para ver en Netflix. Para aquellos que no la han visto, es una experiencia diferente, una propuesta que mezcla el misterio con lo sobrenatural y que ofrece una narrativa que no se ajusta a los moldes tradicionales de las producciones de ciencia ficción.

Con solo dos temporadas, The OA ofrece una historia intrigante que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Sus episodios breves y cargados de tensión hacen que sea ideal para aquellos que buscan maratonear una serie diferente y que, aunque inconclusa, deja una huella imborrable en quienes la ven.