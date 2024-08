Senado: García-Mansilla se defendió y ahora LLA tiene que juntar los votos

El candidato a la Corte Suprema respondió preguntas de los legisladores en la Comisión de Acuerdos. Durante la presentación se refirió a que “un buen juez de la Corte Suprema solo puede administrar bien la justicia cuando actúa de forma independiente, sin prejuicios, animosidad, con rectitud e integridad”.

En el Salón Azul del Senado de la Nación, se realizó este miércoles la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), en la que el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel García Mansilla, defendió su pliego y respondió las preguntas e inquietudes planteadas tanto por la ciudadanía como por los legisladores. El miércoles de la semana pasada, fue el turno de Ariel Lijo -el otro candidato del oficialismo.

La convocatoria forma parte del proceso de selección que establece la Constitución, y se enmarca dentro de las actuaciones del expediente PE N°36/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Manuel José García-Mansilla”.

Al comenzar la audiencia, Tagliaferri informó que “todo el proceso de la audiencia es público” y destacó que “en la página web del Senado hay un micrositio donde está disponible toda la información sobre la audiencia, lo que permite tener un Senado más transparente y accesible”.

A continuación, García Mansilla inició su presentación destacando que “cuento con más de 28 años de experiencia como abogado, recorrí todo el cursus honorum, desde hacer la procuración de expedientes en tribunales hasta litigar en el sistema interamericano de derechos humanos contra un país extranjero”.

También destacó que “un buen juez de la Corte Suprema solo puede administrar bien la justicia cuando actúa de forma independiente, sin prejuicios, animosidad, con rectitud e integridad, mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable”.

Tras la presentación formal del candidato a la Corte Suprema, se dio lectura a 160 preguntas, de un compendio de las 265 preguntas que le realizaron las instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación.

Algunas de las consultas se referían a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, dolarización, federalismo, competencias de la Corte Suprema de Justicia, impuesto a las ganancias, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, las protestas sociales, la Ley del Aborto, entre otros temas.

Luego los senadores presentes interpelaron al candidato. La primera pregunta fue del senador Francisco Paoltroni (LLA), quien consultó sobre las reelecciones indefinidas en provincias como Formosa. Manuel García Mansilla respondió: “Las provincias tienen la libertad de definir sus Constituciones, pero tiene el límite que es respetar la Constitución Nacional”. Admitió que contestaba en abstracto debido que está el caso pendiente en la Corte Suprema, pero advirtió que “la reelección indefinida puede tener un problema con el Sistema Republicano”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) le preguntó “sobre las declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto¨, a lo que García Mansilla contestó: “No hablé de toda la ley. Creo en que hay que distinguir entre despenalización y legalización. A partir de eso confronté el artículo cuarto de la ley con ciertas normas de derecho positivo y marqué un conflicto entre normas de distinta jerarquía”.

A su turno, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) le consultó si está de acuerdo con la Ley de Identidad de Género. El candidato respondió: “Es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir”. También la senadora le preguntó sobre el RIGI, respecto a los recursos naturales y García-Mansilla señaló que “ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo. La Constitución pesa más que una ley y eso es clarísimo”.

Luego de un cuarto intermedio, a las 15h, se reanudó la audiencia con la consulta de la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) sobre el federalismo y la ley de Coparticipación Federal. El letrado respondió que “evidentemente es una deuda, la Ley de Coparticipación; se van a cumplir 30 años de la reforma del 94 y no se ha dictado la ley convenio” y agregó que “la revisión de los criterios jurídicos que impedirían esa ley convenio facilitaría ese trabajo, que le corresponde a la política”.

El senador Carlos Arce (Innovación Federal) le consultó su opinión sobre la pedofilia, tráfico de menores y Ciberdelito. Al respecto, García Mansilla aseguró: “Me parecen delitos aberrantes que deben ser perseguidos por la Justicia y castigados con el máximo de la pena del Código Penal”.

Antes de dar por terminada la audiencia, el senador Bartolomé Abdala (LLA) destacó la solidez en las respuestas y afirmó: “Sigo pensando que sos un buen candidato para el cargo que nuestro gobierno te ha propuesto”.

Tras 7 horas de audiencia, el Dr. Manuel García Mansilla afirmó que “mi única aspiración, en el caso de que este Honorable Senado me honre con su acuerdo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la de servir a mi país de tal manera que, al momento en que me toque terminar con esas funciones, mis compatriotas me recuerden como un juez que cumplió con sus deberes constitucionales y que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad”.

A su término, la senadora Tagliaferri aseguró que “los dictámenes ya están disponibles para la firma”.