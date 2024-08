Senado: Lijo se defendió pero le faltan los votos

Durante su presentación se refirió a la función de los magistrados, el acceso a la justicia, la modernización de la misma y la creación de una secretaría especial, en la Corte Suprema, que investigue el atentado a la AMIA.

En el Salón Azúl del Senado de la Nación se realizó este miércoles la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), en donde el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ariel Lijo, defendió su pliego y respondió dudas e inquietudes tanto de la ciudadanía como de los legisladores.

Al comenzar la audiencia, Guadalupe Tagliaferri informó que, “todo el proceso de la audiencia es público” y que “hay invitados por parte de los senadores a presenciar esta audiencia”. También solicitó que se dé lectura a 182 preguntas de instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación”.

Algunas de las preguntas se referían al reconocimiento a los derechos y amparos colectivos, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, Ley de Protección Integral a las Mujeres, entre otros temas.

Antes de comenzar a contestar las preguntas, el juez federal Ariel Lijo hizo su presentación refiriéndose a la “función de los magistrados” y consideró que “la función de la Corte no se agota en la función judicial”, que “hay otra dimensión que la Corte debe asumir” y que “deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro del Poder Judicial y hacia afuera”.

Por otra parte, manifestó que “es indispensable que en ámbito de la de la Corte Suprema se cree una secretaría especial, que investigue el atentado a la Embajada que ocurrió en el año 1994”.

En la audiencia los senadores presentes participaron de la interpelación al candidato, la primera fue la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) quien manifestó, “Queremos y necesitamos generar confianza. Aunque el señor Lijo cumpla formalmente con los requisitos, sabemos muy bien que también es un requisito la idoneidad moral; ¿Considera usted que cumple con ese requisito de idoneidad moral?. Necesitamos confianza para generar confianza”. Lijo contestó firmemente, “Rechazo por infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente fui denunciado, sistemáticamente y por temas que ya ocurrieron. ¿Cómo debe responder un juez ante falsas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active el sistema de justicia y todas sus oficinas de investigación”, sostuvo el juez federal y declaró que las investigaciones no encontraron nada.

Por su parte, la senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio (UP), le preguntó a Lijo sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender la ley del Consejo de la Magistratura y retomar la ley anterior, que ahora está vigente. El juez Lijo argumentó, “La Corte puede establecer mecanismos, parámetros, imponer la búsqueda de una solución, lo que no puede la corte, es imponer una solución”.

Carolina Losada (UCR) quiso saber la opinión del juez sobre el tema de reemplazar el puesto de una mujer y que la Corte se quede sin mujeres, argumentando que actualmente la justicia cuenta con un 57 por ciento de cupo femenino y que el juez ocuparía un lugar que le corresponde a una mujer. El magistrado respondió, “me parece que la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer. Y respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo respecto a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo”.

Luego del cuarto intermedio de media hora, se reanudó la audiencia con la consulta del senador Sergio Uñac (UP), que fue sobre la cantidad de integrantes de la Corte, y el juez contestó, “No tengo una posición tomada de cuántos miembros debe tener la Corte. En Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento”.

El senador nacional por corrientes Eduardo Vischi (UCR), le preguntó a Ariel Lijo sobre la demora de 18 años en la causa YPF, por qué en la causa Siemens no investigó a los funcionarios nacionales, por qué mandó una causa contra Gildo Insfrán a la justicia formoseña; cuál era el rol de su hermano, Alfredo Lijo, en el supuesto cobro para gestiones judiciales de las causas. El juez federal postulado para la Corte Suprema respondió, “No soy ajeno a lo que pasa o las especulaciones, ni yo ni mi familia. Luego de investigaciones exhaustivas de todos los resortes del Estado, para investigar a un funcionario que debe someterse al escrutinio público con las reglas del sistema, sin tener una sanción del Consejo (de la Magistratura), con las causas cerradas, terminadas, se sigue teniendo un manto de sospecha, no soy ajeno a esa utilización y a esa especulación que se genera. No puedo contestar sobre especulaciones”.

Al momento de preguntar el senador Francisco Paoltroni (LLA) se refirió al tema del gobierno de Gildo Insfrán y le preguntó al juez si estaba al tanto de que en Formosa existe la reelección indefinida de gobernador, a lo que el magistrado respondió “que lo sabía, y que cada provincia tiene la autonomía para establecer el mecanismo de alternancia que considere más conveniente, porque de eso se trata el federalismo siempre y cuando esa regulación no sea que sólo tienda a vulnerar el principio de falta de alternancia”.

Tras ocho horas de audiencia, el juez Lijo agradeció “la amabilidad y el respeto con que me trataron cada uno de los senadores, desde sus convicciones, estemos o no de acuerdo espero haber satisfecho sus inquietudes”.

Destacó, que “sea cual sea el resultado, estoy convencido de que hay que trabajar en muchas de las cuestiones que hablamos hoy, y avanzar en los procesos para salir de los diagnósticos y solucionarles los problemas a las personas”.