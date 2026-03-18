Senado: tratan el pliego del padre de Mahiques y de una exsenadora premiada con una embajada

El Senado tratará el ingreso parlamentario a los pliegos de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del ministro de Justicia, y de la exsenadora Lucila Crexell, propuesta como embajadora en Canadá. Son dos casos polémicos.

El Senado pondrá en marcha este miércoles a las 14 su primera sesión ordinaria del año con una agenda cargada de definiciones políticas. El oficialismo buscará dar ingreso parlamentario a los pliegos del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y de la exsenadora Lucila Crexell, propuesta como embajadora en Canadá. La sesión, acordada la semana pasada en Labor Parlamentaria, también incluirá el tratamiento de convenios internacionales y la designación de seis militares.

La reunión será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York. El oficialismo espera contar con el acompañamiento de los bloques dialoguistas para acelerar el trámite de los pliegos, que luego deberán ser girados a la Comisión de Acuerdos para su análisis antes de llegar al recinto.

Crexell, la exsenadora que votó la Ley Bases y ahora va a Canadá

El caso de Lucila Crexell arrastra polémica desde sus orígenes. La exsenadora del Movimiento Popular Neuquén quedó en el centro de la tormenta en junio de 2024, cuando su voto a favor de la Ley Bases destrabó la aprobación de la iniciativa en el Senado. En ese momento, trascendió que el Gobierno le había ofrecido a cambio un cargo diplomático, inicialmente como embajadora ante la Unesco. La polémica que se desató entonces demoró la decisión.

Ahora, el pliego firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno propone a Crexell como embajadora plenipotenciaria con destino en Canadá. La designación tomará estado parlamentario en la sesión de este miércoles y luego deberá ser analizada por la Comisión de Acuerdos. De prosperar, la exlegisladora neuquina se convertirá en la representante argentina en Ottawa, en un nombramiento que la oposición ya anticipa que cuestionará.

Mahiques, el juez que quiere seguir después de los 75

El pliego de Carlos Mahiques presenta una particularidad institucional. El actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal cumplirá 75 años el 1 de noviembre, la edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de funciones judiciales. El oficialismo impulsa su continuidad por un período adicional de cinco años, una decisión que requiere el acuerdo del Senado.

Mahiques cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el derecho penal. Es especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, y tuvo participación en causas de alta relevancia, como la investigación del atentado a la AMIA, en la que dictó sentencia durante 2024. Su perfil técnico y su experiencia en temas sensibles para la agenda de seguridad del Gobierno explican el interés oficial en sostenerlo en el cargo.

Sin embargo, el antecedente de intentos similares no es alentador. La expresidenta Cristina Kirchner había propuesto la continuidad de la jueza Ana María Figueroa, pero la iniciativa no prosperó tras la intervención de la Corte Suprema, que la obligó a jubilarse. El pliego de Mahiques deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien deberá convocar a una audiencia pública para que el magistrado exponga ante los senadores.

Los otros temas de la agenda

Además de los pliegos, la sesión incluirá el tratamiento de dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, junto con otro acuerdo suscripto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2009. También se prevé dar ingreso a las nominaciones de seis militares y a otros expedientes que ingresen hasta el momento de la sesión.

La jornada marca el inicio formal de la actividad legislativa en la Cámara alta, en un año que se anticipa intenso en debates. El oficialismo busca acelerar definiciones clave impulsadas por Milei, mientras la oposición prepara sus objeciones, especialmente en los casos de Crexell y Mahiques, que concentran las miradas y las polémicas.