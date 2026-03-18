Servicio Meteorológico: alertan que echar a 150 trabajadores afectará a servicios como Alerta Temprana

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Silvina Romano, advirtió que echar al 20% del personal como impulsa el gobierno de Milei dejaría al organismo sin capacidad de respuestas.

Desde el sector de los trabajadores afiliados a ATE en el organismo sumaron su preocupación: «Hoy estamos sufriendo un recorte presupuestario terrible, pero nada es peor que el recorte en trabajadores y trabajadoras».

La delegada de ATE en el SMN, Silvina Romano, explicó el deterioro que viven en el organismo: «Si bien esta tanda de despidos todavía no ha sido efectivizado, ya perdimos más de 200 compañeros desde que asumió Milei«. Comentó que la situación se dio entre despidos, personas obligadas a jubilarse o gente que se fue por el bajo sueldo.

Pieden echar a 200 personas

Respecto a la composición del plantel actual le delegada comentó que hoy son 787 trabajadores en el organismo pero que les piden una reducción del 20% del plantel. «No tenemos reuniones con el director pero perderíamos aproximadamente 200 compañeros mas».

Romano advirtió por los servicios que quedaran resentidos en caso de concretarse estos nuevos recortes draconianos: «Si nos recortan el recurso humano en las oficinas meteorológicas, el sistema de alertas tempranas quedará debilitado». A su vez, remarcó que en los últimos dos años se perdió cerca del 45% del poder adquisitivo.

En otro tramo de la entrevista, la representante gremial mencionaba que el fenómeno del segundo ingreso también es una realidad entre los trabajadores del SMN: «Nuestros profesionales se deben volcar al pluriempleo para sostener sus ingresos para alimentar a sus familias».

La importancia de la prevención

En dialogo con la emisora bahiense, Romano explicó la trascendencia de los pronósticos para evitar mayores daños. Recordó cuando el año pasado la ciudad de Bahía Blanca sufrió una inundación y resaltó que pudo haber sido peor si el SMN no advertía. «Sin nuestra alerta, muchos mas bahienses hubiesen estado en las calles el día de la inundación y hubiese sido mucho peor el impacto».

Al cerrar la entrevista Silvina Romano explicó la necesidad de mantener un organismo acorde a las circunstancias climáticas que imperan: «No frenamos una inundación, pero le damos a los gobiernos y las empresas una prevision para frenar el impacto y salvar vidas».

Con información de agencia MundoGremial