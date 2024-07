Sin interés de Milei, Kicillof busca acercarse a los BRICS

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó su intención de incorporar a la Provincia de Buenos Aires a los BRICS, al participar en el cierre del 1° Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, en la Universidad de José C. Paz. En este marco, anunció igualmente la creación de un centro de estudios y un máster sobre China en la UNPAZ.

El primer Congreso de Sinólogos Latinoamericanos concluyó este miércoles en Argentina luego de tres días de actividades, con la participación de más de 50 especialistas de América Latina y China, además de exposiciones y debates que tuvieron como finalidad ampliar el conocimiento mutuo a fin de profundizar la cooperación conjunta.

La actividad se llevó a cabo bajo la consigna “Integración cultural y desarrollo abierto: El desarrollo de la sinología y la cooperación regional”, y tuvo sedes en la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en la capital, la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), establecida en la periferia sur, y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), ubicada en la periferia oeste.

En el cierre del evento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó la política exterior del gobierno nacional, al señalar que “La relación entre los países tiene que estar guiada por la inteligencia, por el mutuo beneficio, por una visión multipolar”, para luego calificar de “bochornosa” la decisión del actual gobierno de no incorporarse a los BRICS.

Rechazo éste, que para Kicillof implica “un error histórico, producto de anteojeras dogmáticas e ideológicas, absolutamente contrarias a los intereses nacionales”, para luego sorprender diciendo: “Así que reafirmo la vocación desde la provincia de Buenos Aires, ni bien tengamos la posibilidad de incorporarnos al BRICS”.

Creación de un Centro de Estudios

Por otro lado, el gobernador dio a conocer la creación de un Centro de Estudios y de la primera Maestría en Políticas de Vinculación con China, que comenzará en septiembre en la Universidad de José C. Paz. El programa, que se ofrecerá en modalidad a distancia, será dirigido por el ex embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, e incluirá a expertos como la ex presidenta de Brasil y actual directora del Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff.

“Lo más trascendente que tenemos que celebrar es el lanzamiento de un centro dedicado a la sinología en José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto también la maestría, que es un punto de partida importantísimo para nuestra provincia y para la Argentina”, manifestó Kicillof.

Sobre el Congreso

El evento desarrollado en la UNPAZ, es el capítulo regional del Congreso Mundial de Sinólogos, cuya primera reunión se celebró el 20 de julio de 2022 en Beijing, por iniciativa del presidente Xi Jinping.

Actualmente, el congreso reúne a más de 300 destacados sinólogos y traductores de 61 países, que abarcan las diez principales regiones lingüísticas y culturales de “La Franja y la Ruta”, incluyendo árabe, español, inglés, ruso, francés y persa.

Organizadores

Entre sus organizadores, se cuentan: la UNPAZ, UBA, UNLA, el Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y el Centro de Intercambio y Cooperación de Idiomas Chinos y Extranjeros del Ministerio de Educación de China. Además, participaron como colaboradoras las universidades nacionales de las Artes, de Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa y de Avellaneda.

En este foro, se conformó una secretaría del capítulo latinoamericano y caribeño, coordinada por el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, que será responsable del trabajo cotidiano con el Consejo Mundial de Sinólogos y de replicar el congreso en el resto de los países latinoamericanos junto con las universidades de la región.

Participantes

Además de Kicillof, estuvieron presentes el rector Darío Kusinsky; el senador Oscar Parrilli, el embajador de China, Wang Wei; el director del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Xu Boafeng; el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja; y la coordinadora de la Especialización sobre China de la UNLa, Camila Quian.

