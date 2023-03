Bussi hace campaña para gobernador promoviendo la portación legal de armas

Y en una alianza estratégica con Milei aspira a ser la segunda fuerza política de Tucumán. A cambio que el libertario le acerque jóvenes, le ofrece su estructura partidaria aportándole fiscales en el todo el territorio provincial para la contienda presidencial.

Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas”, dispara el candidato a gobernador de Tucumán por Fuerza Republicana , Ricardo Bussi desde un polémico spot televisivo , donde se lo ve haciendo tiro al blanco, mientras las imágenes muestran una serie de hechos de inseguridad que azotan desde hace años a la provincia. El aviso no toma por sorpresa a los tucumanos, que desde la vuelta a la democracia vieron como su padre, el condenado genocida Antonio Domingo Bussi hacía campaña y ganaba elecciones con la promesa de aplicar mano dura a los delincuentes, pero no tarda en cobrar repercusión nacional, porque él que lo dice es nada más y nada menos que el referente de Javier Milei.

Libre portación de armas

Por las dudas, Bussi en declaraciones a medios locales aclara que la propuesta de legalizar y liberar el uso de armas es una iniciativa propia y que nunca la consultó con Milei: “Yo a pesar de haber sido criado entre armas por la condición militar de mi padre siempre les he tenido aprensión. Sin embargo ahora que la situación es alarmante en materia de seguridad, he decidido aprender a tirar para poder defender a mis hijas”.

“Hay que avanzar en la posibilidad de que los vecinos vuelvan a armarse, porque han sido engañados muchas veces con programas de desarme y la delincuencia ha avanzado- sostiene el líder republicano, que esta semana empapeló la ciudad con gigantografias suyas, que lo muestran apuntándote con una pistola y te invitan a librar la primera batalla el próximo 14 de mayo, fecha de las elecciones provinciales. -. Lo que proponemos es hacer un golpe de timón y tender a que haya libre y legal portación de armas. Para que esto ocurra, debe modificarse la legislación nacional vinculada al uso de armas de fuego en manos de civiles. “Lo que ocurre es que el Estado no te cuida, entonces la gente tiene derecho armarse, señala sin pels en la lengua .

En el peronismo tucumano lejos de horrorizarse sostienen con sarcasmo que ya nada los sorprende viniendo de los Bussi, que a la hora de hacer campaña han hecho de la mano dura su slogan electoral y recuerdan cuando Bussi padre se alzó con la gobernación, prometiendo que iba limpiar la provincia, mientras era acusado de ser el responsable de las desapariciones y las torturas más aberrantes durante su gestión como interventor militar . Y y tampoco se olvidan que a pocos días de cumplir su mandato constitucional le firmó el indulto al ex jefe de la Brigada de Investigaciones, Mario “El Malevo” Ferreyra, condenado por haber acribillado a cuatro delincuentes indefensos en el paraje de Laguna de Robles: “Por desgracia esas políticas de derecha siempre han tenido buena acogida en un amplio sector del electorado tucumano y ahora Ricardo las sigue usufructuando”.

Alianza estratégica con Milei

Sabedores que una golondrina no hace verano, Ricardo Bussi y Javier Milei sellaron una alianza estratégica para encarar los próximos comicios provinciales y nacionales, basada en la conveniencia mutua. El líder de Fuerza Republicana le pone a su servicio su estructura partidaria, aportándole dirigentes y fiscales en todo el territorio provincial para su campaña presidencial, a cambio que el libertario les acerque a los jóvenes militantes que concurren masivamente a sus convocatorias y que poco y nada saben sobre las topelìas de su pade.

Lo cierto es que no son dos desconocidos que se juntan por primera vez para hacer política. Según comentan se vieron por primera vez las caras cuando a mediados de los 90 Milei fue contratado por el genocida para que lo asesora en temas económicos, mientras se desempeñaba como diputado nacional. El dato había permanecido en el más absoluto de los secretos, hasta que en un debate televisivo, el dirigente del Frente de Todos, Leandro Santoro reveló que el libertario también había sido empleado público cuando se desempeñaba como colaborador de Bussi padre en el Congreso.

El líder de Libertad Avanza no tardó en ejercer su derecho a réplica y argumentó:” “Si opinás que trabajar en el Estado está bien parece un poco improcedente criticar a alguien que lo hizo, en especial si esa persona fue elegida por la voluntad del pueblo ¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación? ¿Acaso renegás de la democracia?”.

Milei y el negacionismo

En aquel momento Milei no mostró ningún signo de arrepentimiento por haber colaborado con un genocida y el año pasado en un conferencia de prensa ofrecida en el Jardín de la República hizo gala del negacionismo más brutal cuando una periodista lo consultó sobre su polémica alianza, él le respondió diciendo: «¿Me podés mostrar la lista de los 30 mil desaparecidos?».

Parte de ese pacto político que ambos suscribieron se verá el próximo 8 de mayo, cuando Javier Milei visite Tucumán para darle el espaldarazo final a la candidatura de Ricardo Bussi a gobernador en un acto que promete ser multitudinario: “Esta difícil ganar, pero con su ayuda vamos a ser la segunda fuerza política de la provincia “, se entusiasma un busista ,que asegura que los últimos sondeos de opinión que manejan ya los dan peleando el primer lugar con el justicialismo, superando a la flamante fórmula de Juntos por El Cambio que encabezan el diputado nacional, Roberto Sánchez y Germán Alfaro.

¿Lo conseguirá?. Nada es imposible en una provincia que eligió a Antonio Domingo Bussi y a Ramón “Palito” Ortega para que los gobierne. El experimento Bussi- Milei está en marcha.

Por: Carlos Quiroga desde Tucumán