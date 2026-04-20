Profundo dolor por la muerte de Luis Brandoni: una leyenda del cine y el teatro argentino

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

La causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural, provocado por el golpe que sufrió en la cabeza al caerse en su casa.

La triste noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

A su vez, el productor también adelantó que velarían los restos de Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

En sus últimos días, Brandoni protagonizaba la obra “¿Quién es quién?” junto a la actriz Soledad Silveyra en calle Corrientes, bajo la producción de Rottemberg. Las funciones de la misma se vieron suspendidas por el accidente del actor el sábado 11 de abril.

Aunque la primera información que circuló en los distintos medios indicaba que el actor había sufrido de un ACV, Carlos Rottemberg aclaró que su internación era por “un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción”. Finalmente, Brandoni no pudo salir del cuadro.

Luis Brandoni, un emblema del cine argentino

Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el pasado 18 de abril de 1940. Desde la corta edad de 8 años, Brandoni expresó su amor por el arte escénico, organizando obras de títeres en su casa y participando de un ciclo de teatro infantil. Su debut profesional fue el 2 de mayo de 1962, en la comedia musical “Novio”, realizada en el Teatro Coliseo. Luego, se integró en la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo.

Desde sus inicios, el artista construyó una gran presencia en el cine argentino, participando de películas que marcaron la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

Además de consagrarse como una gran figura del cine, Brandoni también brilló en la pantalla chica con clásicos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “Durmiendo con mi jefe”, “Un gallo para Esculapio” y “El hombre de tu vida”.

Pero sin dudas, su gran amor estaba en el escenario. En el teatro, el oriundo de Dock Sud estuvo entre casi 70 títulos; entre ellos, “La pucha”, escrita por Oscar Viale, Stéfano, La Fiaca, Chúmbale, Convivencia, Segundo tiempo, Gris de ausencia, El pan de la locura y Made in Lanús (como actor y director) y Parque Lezama.

Con información de la agencia Noticias Argentinas