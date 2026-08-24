Echan empleados en una importante cadena de supermercados por caída de ventas y morosidad en su tarjeta

La Anónima: La mayor cadena de supermercados del interior. (Foto: Archivo/InfoGEI)

La empresa comenzó a desvincular trabajadores en Tierra del Fuego y el sindicato teme que el recorte pueda profundizarse. Los detonantes fueron la caída de la demanda y la alta morosidad en su tarjeta de crédito propia.

La cadena de supermercados La Anónima comenzó a despedir trabajadores y encendió las alarmas en el sector mercantil, sobre todo en el sur del país donde tiene fuerte presencia. Los primeros cinco despidos se produjeron en las sucursales de Río Grande y Tolhuin, en Tierra del Fuego, mientras el sindicato advierte que el proceso de ajuste podría ser mucho más amplio.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande se encuentran en alerta ante la posibilidad de que la empresa concrete alrededor de 50 desvinculaciones de aquí a fin de año. Por el momento, el gremio asegura que no cuenta con información oficial que confirme esa cifra ni conoce si el eventual recorte alcanzaría solamente a Tierra del Fuego o a otras provincias de la Patagonia.

El problema de la morosidad

El proceso es incipiente y la posibilidad de una reestructuración a escala regional genera atención en toda la Patagonia donde la empresa constituye uno de los principales actores del supermercadismo.

El trasfondo del ajuste estaría vinculado con las dificultades financieras que atraviesa la compañía, particularmente por el aumento de la morosidad de su tarjeta de crédito propia.

Según datos presentados por La Anónima ante la Comisión Nacional de Valores, en febrero de 2026 los créditos considerados incobrables alcanzaban los $ 19.255 millones, con un incremento cercano al 600% interanual.

Caída de ventas

La empresa también había reconocido en su último balance un fuerte incremento de las previsiones por falta de pago de las tarjetas, al mismo tiempo que registraba una caída del 5,11% en sus ventas.

En febrero, el CEO Nicolás Braun había admitido que a la compañía le estaba resultando «muchísimo» más difícil ser rentable. En ese momento señaló que La Anónima contaba con casi 12.500 empleados, más de 170 sucursales, diez depósitos, dos frigoríficos y una fintech.

Ahora, los primeros despidos vuelven a poner en escena el escenario que meses atrás había sido presentado como una posibilidad y que desde la empresa había sido relativizado.

El dato que genera mayor preocupación en la Patagonia es que todavía no está claro si el recorte quedará limitado a Tierra del Fuego o si terminará extendiéndose a otras jurisdicciones. Y en Chubut, por la fuerte presencia territorial de La Anónima, el eventual impacto podría ser significativo.

Con información de agencia Infogremiales