Histórico: México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones, clasificaron a 16avos de final

Las selecciones de Canadá, Estados Unidos y México se clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026.

Las selecciones de Canadá, Estados Unidos y México cumplieron en el primer Mundial de la historia organizado en tres países distintos y ya aseguraron la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los mexicanos fueron el primer clasificado de todo el certamen, tras vencer a Corea del Sur en la segunda fecha, mientras que el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino lo consiguió el pasado viernes y Canadá sentenció el pase este miércoles.

Entre los representativos mencionados, este hito es especialmente destacado para el elenco canadiense, que de la mano del entrenador Jesse Marsch hizo historia: sumó su primer punto en el debut, consiguió su primer triunfo y pasó la fase de grupos por primera vez, en apenas su tercer Mundial.

En un Mundial sin precedentes, al ser el segundo en organizarse en más de un país y el primero en toda la historia en tener tres naciones oficiando de sede, los tres seleccionados norteamericanos arrancaron con el pie derecho y pudieron acceder a 16avos de final.

La primera selección que aseguró el pase en la actual Copa del Mundo fue la mexicana. Jugando como local en el mítico estadio Azteca, y con “Cielito Lindo” sonando a todo volumen en cada pausa de rehidratación, México abrió el Mundial con un triunfo por 2-0 ante Sudáfrica, para luego imponerse en la segunda fecha frente a Corea del Sur, por la mínima diferencia.

En partidos de trámite desigual, el elenco de camiseta verde fue completamente superior durante el primer tiempo al elenco sudafricano, que demostró ser uno de los más débiles del certamen, e incluso tuvo la posibilidad de bajar la marcha durante el segundo.

En cambio, el duelo ante Corea del Sur fue mucho más táctico, con dos selecciones que se respetaron al tratarse de las más fuertes del grupo y fue abierto únicamente por un error: el arquero Seung-Gyu Kim no pudo controlar la pelota luego de cortar un centro y dejó la pelota suelta en el área grande, por lo que el volante Luis Romo tan solo tuvo que empujarla ante el arco libre.

A falta de su tercer duelo por la primera ronda, en el que se medirá con República Checa, México pudo asegurar el primer puesto y esperará por uno de los mejores terceros.

Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de las primeras fechas del Mundial 2026.

Su debut se dio ante la ordenada selección paraguaya del argentino Gustavo Alfaro, pero estuvo lejos de ser un partido complejo. Los estadounidenses demostraron una velocidad en las combinaciones sorprendente, con el extremo Christian Pulisic en un nivel memorable, y golearon a los sudamericanos por 4-1.

Además, en el segundo partido, el equipo de Pochettino tuvo un encuentro tranquilo, en el que volvió a ser superior y se impuso ante Australia por 2-0. Su primer puesto lo empareja, al igual que México, con alguno de los mejores terceros.

La última selección anfitriona en asegurar el pase fue Canadá, que lo hizo esta misma tarde luego de empatar 1-1 con Bosnia en la primera fecha y propinarle una tremenda goleada por 6-0 a Qatar, que terminó el encuentro con dos hombres menos.

Al caer ante Suiza por 2-1 en la última fecha, el elenco canadiense es el único local que no pudo quedar en el primer puesto de su zona y deberá enfrentar al que clasifique segundo de la zona A, que actualmente es Corea del Sur pero también podría ser República Checa o Sudáfrica. Su rival será confirmado durante la noche de este miércoles, con los partidos programados para las 22:00 (horario argentino).

Con información de la agencia Noticias Argentinas