La emblemática empresa BGH en crisis y quiere despedir al 40% del personal en Tierra del Fuego

La histórica fabricante electrónica, BGH, comunicó a los delegados gremiales de la UOM un plan de ajuste para desafectar a 250 operarios en su planta de Río Grande en Tierra del Fuego.

BGH contempla retiros voluntarios con indemnizaciones abonadas en cuotas hasta el 15 de diciembre, bajo la advertencia patronal de avanzar con despidos directos si no se cubre el cupo fijado.

La parálisis y el desarme productivo que castigan a Tierra del Fuego sumaron un nuevo capítulo en el parque industrial de Río Grande. En una reunión convocada de urgencia por el gerente industrial de la compañía, las autoridades de BGH notificaron formalmente al cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) su decisión de reestructurar los procesos fabriles a partir del 15 de diciembre, lo que implicará la salida de unos 250 trabajadores.

Convocatoria de urgencia y un recorte que alcanza al 42% de la planta

La medida golpea de lleno el corazón operativo de una de las plantas electrónicas más representativas de la isla: sobre una dotación total que ronda actualmente los 600 trabajadores registrados, el achique proyectado significa la eliminación del 42% de la masa salarial de la fábrica.

Como vía inicial, la firma resolvió abrir un programa de retiros voluntarios con fecha de vencimiento fijada para el 15 de diciembre. Sin embargo, el planteo empresarial generó alarma inmediata entre los trabajadores de línea: desde la gerencia transmitieron que, si para esa fecha no se alcanza la cifra de las 250 adhesiones, la empresa procederá a concretar despidos directos hasta completar la cuota de reducción de personal estipulada.

Indemnizaciones en cuotas y tensión

El mecanismo económico presentado para instrumentar las desvinculaciones sumó cuestionamientos por parte de los trabajadores. La patronal informó que las indemnizaciones de ley no se liquidarán en un único pago, sino a través de un sistema fraccionado de entre una y cinco cuotas mensuales, cuyo plazo dependerá de la antigüedad acumulada por cada dependiente.

En declaraciones a la prensa local, delegados de la planta denunciaron el clima de incertidumbre y angustia que domina las líneas de montaje tras la comunicación empresarial. Entre los operarios advierten que el fraccionamiento del pago, sumado a la advertencia explícita de avanzar con cesantías compulsivas en caso de no reunir el cupo, opera como un mecanismo de coacción para empujar a los trabajadores a suscribir las bajas antes del plazo límite. La comisión gremial interna y el sindicato mantendrán asambleas permanentes a lo largo de la semana para definir las acciones a seguir frente a lo que consideran un ajuste desmedido.

La apertura importadora y el derrumbe de BGH

El ajuste en BGH no constituye un hecho fortuito, sino la consecuencia directa del cambio de reglas macroeconómicas para el polo industrial fueguino. La eliminación total de los aranceles para la importación de celulares decretada a comienzos de año, que redujo al 0% el gravamen externo y equiparó tributariamente a los productos terminados de afuera, desató un aluvión comercial: el ingreso de teléfonos inteligentes del exterior trepó un 746,6% interanual acumulado, mientras que la fabricación de equipos de informática, televisión y comunicaciones locales se desplomó un 60,1%.

Las estadísticas oficiales del propio sector ilustran la magnitud del retroceso:

Pérdida de puestos en el subrégimen: Según el IPIEC, en el último año los sectores amparados por la promoción fabril pasaron de 10.033 a 6.564 operarios registrados, registrando una pérdida neta de 3.469 puestos fabriles (-34,57%).

Según el IPIEC, en el último año los sectores amparados por la promoción fabril pasaron de 10.033 a 6.564 operarios registrados, registrando una pérdida neta de 3.469 puestos fabriles (-34,57%). Caída en el rubro electrónico: La actividad electrónica redujo su dotación en un 37,7%, acumuló una baja de producción superior al 30% y hoy mantiene a sus establecimientos operando a un promedio del 40% de su capacidad instalada.

La actividad electrónica redujo su dotación en un 37,7%, acumuló una baja de producción superior al 30% y hoy mantiene a sus establecimientos operando a un promedio del 40% de su capacidad instalada. Impacto provincial: Los registros del SIPA computaron un derrumbe de más de 5.500 empleos asalariados privados en Tierra del Fuego, convirtiéndose en el distrito con la mayor caída relativa de empleo formal del país (-17,9% desde finales de 2023).

Un mapa de crisis que se expande: suspensiones en Mirgor y retiros en Electrofueguina

El escenario en Río Grande muestra réplicas en los principales conglomerados de la región. El Grupo Mirgor mantiene suspendidos a más de 360 trabajadores bajo un régimen acordado que autoriza suspensiones de hasta 15 días por mes con un recorte del 25% del salario diario, convenio que incluyó fuertes trabas a la actividad gremial interna e impidió por más de dos meses el ingreso de delegados a la división automotriz. En sintonía, Electrofueguina (vinculada a la cadena Frávega) puso en marcha recientemente esquemas de retiros pactados para la totalidad de sus 181 operarios.

Frente a advertencias previas del gobernador Gustavo Melella, quien había calificado la apertura de importaciones como un esquema que destruye mano de obra argentina, la decisión de BGH profundiza el desmantelamiento de un ecosistema productivo concebido históricamente para afianzar la soberanía, la ocupación territorial y la presencia nacional en el extremo sur del país.

Con información de agencia MundoGremial