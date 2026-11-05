Tras las derrotas de Bolsonaro y Trump, Javier Milei atacó al socialismo en España

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo en la Cumbre Iberoamericana y reiteró el reclamo por Malvinas ante Pedro Sánchez.

En la Galería de Colecciones Reales de Madrid, ante los jefes de Estado reunidos en la XXX Cumbre Iberoamericana, Javier Milei volvió a colocar al socialismo en el centro de su crítica y lo emparentó con el fascismo. Lo hizo a pocos metros de Pedro Sánchez, con quien apenas cruzó un saludo breve y sin sonrisas.

El vínculo entre ambos mandatarios llega deteriorado por cruces públicos previos. En uno de los últimos episodios, el argentino había calificado al español de «corrupto» y «dictador». El apretón de manos de este jueves fue el primer contacto cara a cara después de esos episodios.

La cita de Madariaga y la tesis central del discurso

El Presidente estructuró su alocución a partir de una frase que atribuyó al pensador Salvador de Madariaga y Rojo: «El socialismo es fascista en política. El fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política. La máxima fascista: ‘Todo en el Estado, nada fuera del Estado’, describe a los estados socialistas».

Sobre esa base, el mandatario argentino desarrolló su argumentación: «Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual. Comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento». Y sumó una precisión sobre el eje ideológico: «Es más: que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas y que alguien que está en la derecha no es extrema derecha, sino que está mostrando la posición de la extrema izquierda».

El mensaje a los jefes de Estado y la lectura electoral regional

El libertario apuntó a lo que describió como un avance de las agendas progresistas en territorio europeo. «Como dije días atrás aquí en Madrid: esta es la pretensión que sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa. Por eso quiero señalar ante los jefes de Estado la responsabilidad que nos corresponde. La libertad se defiende, sobre todo con los límites que cada uno acepta para su propio poder», expresó.

Javier Milei en la reunión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana (Foto: Presidencia)

También dedicó un tramo de su intervención a los procesos electorales latinoamericanos. «Las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso de poder. El espíritu liberal sigue vivo y hoy la Argentina demuestra que ese avance es posible y respalda con firmeza a los gobiernos decididos a recorrer ese camino», afirmó. Sobre el cierre, agradeció el respaldo que la declaración plenaria incluyó sobre la disputa por las islas Malvinas.

El reclamo por Malvinas y la ofensiva contra el Reino Unido

El pasaje dedicado al Atlántico Sur tuvo un tono de reclamo directo a Londres. «Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo», sostuvo el Presidente.

Milei acusó al Reino Unido de aprovechar «la situación de facto de su ocupación ilegal» para avanzar con el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado en aguas al norte de las islas, mediante licencias «ilegales» otorgadas a Navitas Petroleum y Rockhopper. «Esas actividades comprometen recursos naturales que pertenecen a los argentinos y contradicen la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se resuelve», advirtió.

El mandatario detalló que el Gobierno argentino activó una estrategia de tres frentes: una presentación ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar para frenar el inicio de Sea Lion, un esquema de sanciones y denuncias penales contra las empresas involucradas y sus directivos, y un arbitraje contra el Reino Unido en el marco del anexo siete de la convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar.

Protocolo, ausencias y la reunión con Abascal

Javier Milei con Santiago Abascal en España (Foto: Presidencia)

La jornada tuvo gestos medidos. Al llegar, Milei fue recibido por el canciller español José Manuel Albares, con quien mantuvo un intercambio protocolar. «Buenos días. Bienvenido», le dijo el funcionario socialista. «Muchísimas gracias», respondió el argentino. El secretario de Iberoamérica, Andrés Allamand, lo condujo hasta la sala del plenario.

En la ronda de saludos, el Presidente sonrió al rey Felipe VI y le hizo un comentario breve; a Sánchez lo saludó sin detenerse. Para la foto de familia se ubicó en la primera fila, próximo al monarca, entre Allamand y el chileno José Antonio Kast. En paralelo, el mandatario argentino faltó a la apertura en el Teatro Real y a la cena de gala en el Palacio Real, aunque mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox.

Durante su discurso, Milei también lanzó una advertencia sobre el uso del lenguaje de los derechos humanos: «Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa».