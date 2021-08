“República de morondanga”: CFK se metió con todo en la campaña

La vicepresidenta Cristina Kirchner se metió de llena en la campaña electoral con fuertes acusaciones contra el gobierno de Mauricio Macri. Afirmó que en los 4 años de esa gestión hubo una “república de morondanga”, al tiempo que se refirió al festejo en la Quinta de Olivos y dijo que “las equivocaciones” de los gobiernos populares “se magnifican para irritar” a la sociedad.

“Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. ¿Qué república era esa? República de morondanga, eso era”, resaltó la vicepresidenta al participar de un acto junto al presidente Alberto Fernández.

En ese marco, la titular del Senado consideró que el país necesita “imperiosamente otra forma de vincularse”, que no sea “desde el odio”.

“Alberto, te pido que no te enojes ni te pongas nervioso porque sabés qué pasa, cuando uno es Presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive las normas que uno puede tener, se magnifican y se exacerban para irritar, para indignar“, subrayó.

En esa línea, la vicepresidenta continuó: “Alberto, tranquilo, poné orden donde tengas que poner orden, no te enojes y dale para adelante”.

“Mientras tanto, se han ocultado descaradamente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos y que podamos en algún tiempo superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos, a partir del odio o de la negación del otro”, manifestó.

Además, la ex jefa de Estado acusó a los dirigentes de Juntos por el Cambio de haber “ocultado descaradamente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, y agregó: “Por eso, creo que aquel 10 de diciembre en la plaza (de Mayo) te advertí lo que iba a pasar, nada nuevo bajo el sol”.

En ese marco, la vicepresidenta advirtió que desde la oposición la “mayoría” de las expresiones que se manifiestan son “el odio al otro, al que no aceptan”, y opinó: “Esto debe cambiar en la república Argentina, debemos poder decir por qué queremos esto”.

“En este tiempo que le ha tocado gobernar a Alberto, difícil, se la pasaron atajando penales, este es un partido que no se pudo jugar, hubo que salir a atajar penales, nada más”, enfatizó.

En su discurso, Cristina Kirchner reflexionó: “De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo, hubo que salir a atajar penales con la pandemia”.

Al cuestionar a los votantes opositores, la vicepresidenta recordó el momento en que decidió ser peronista: “Mi familia no recibió una casa, ni recibí un juguete, no. Era el cúmulo, los activos que tiene una sociedad en derecho y empoderamiento en ancianos y niños por los que abrazamos el peronismo”.

“(El ex presidente) Néstor (Kirchner) decía que nos bajaban el precio al decir ‘kirchnerista’ y yo decía que no. Hay mucha gente que no conocía el peronismo. Te digan peronistas o kirchneristas tenés razones para decir por qué (perteneces a ese espacio político)”, expresó la senadora.

En esa línea, Cristina Kirchner chicaneó: “Me pregunto: los que son macristas, de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? ¿Pueden invocar derechos, garantías, símbolos, cosas? No, muchas veces en su gran mayoría es el odio hacia el otro, al que no aceptan y sienten diferente”.

Por último, la vicepresidenta ponderó el uso de las redes sociales que realizó la agrupación “La Cámpora”, al recordar la publicación que efectuó el pasado sábado para cuestionar la gestión del gobierno de Mauricio Macri en torno a la deuda que adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Quienes militamos en política necesitamos de la organización, militancia, territorialidad y representación popular. De llegar a un lugar porque llegamos en nombre de y para qué, en nombre de la representación. Por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes, me gusta mucho el tuit”, sentenció.