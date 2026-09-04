Abogada que sentó jurisprudencia por autismo demanda al Belgrano Day School por discriminación

La abogada que sentó jurisprudencia en cuanto a la inclusión de niños con autismo denuncia la exclusión a su propio hijo.

Carla Junqueira —quien logró un fallo judicial inédito en favor de la inclusión de niños con autismo— acciona judicialmente contra el Belgrano Day School tras haber detectado que su hijo Benjamín (7 años) era aislado en la escalera y en «la sala de la jaula».

La Asociación Civil TEActiva se suma al reclamo para exigir cambios concretos y frenar un patrón de discriminación que se repite cotidianamente en las escuelas.

Del caso Rodrigo Rey a su propio caso

Junqueira, abogada reconocida por liderar la causa judicial en la que representó a la familia del futbolista Rodrigo Rey y logró un precedente histórico en materia de derechos de las personas con autismo, vive

hoy en primera persona la misma problemática con su hijo Benjamín, de 7 años.

Durante meses, el Belgrano Day School sometió al niño a prácticas de exclusión y aislamiento dentro del entorno escolar: lo dejaban realizando tareas solo en la escalera, fuera del aula, o apartado en un espacio que los propios alumnos denominaban «la jaula».

Esta vulneración sistemática provocó un grave retroceso en el desarrollo pedagógico y de lectoescritura del niño, además de someterlo a un estado constante de angustia y alerta emocional.

Tras una larga búsqueda médica en la que intervienen 12 profesionales antes de arribar al diagnóstico formal de autismo, Benjamín hoy se encuentra escolarizado con bienestar en una nueva institución. Sin embargo, su familia tomó la decisión de impulsar acciones judiciales contra el colegio para demandar

responsabilidades y evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

Frente a la gravedad de los hechos, la Asociación Civil TEActiva acompaña y difunde este caso con el objetivo central de visibilizar una problemática que se repite de manera sistemática en distintos establecimientos educativos. La entidad enfatiza la urgencia de ir más allá del caso individual para exigir transformaciones concretas y efectivas en el sistema escolar que aseguren una verdadera convivencia inclusiva.