Advertencia de Gran Bretaña a la Argentina: “Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”

El vocero del primer ministro Andy Burham afirmó que el apoyo del Reino Unido a las Islas es “inquebrantable” y desde Downing Street hicieron una fuerte advertencia.

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street citado por la agencia BBC este viernes.

Burnham «apoya plenamente los deseos de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar», dijo el portavoz.

«Con apoyo del Reino Unido»

Desde la BBC mencionaron que hubo una declaración conjunta de las dos empresas apuntadas por Javier Milei en su cadena nacional. Dijeron que tenían las licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, «y con el pleno apoyo del gobierno del Reino Unido«.

El proyecto debe entregar su primer petróleo en 2028, Rockhopper y Navitas dijeron que el calendario de las asociaciones no se vería afectado.

Javier Milei en Cadena Nacional por Malvinas y sanciones para las empresas petroleras que operen en las islas.

Sea Lion

El campo petrolífero Sea Lion, a unas 130 millas de las islas, contiene un estimado de 1.7 mil millones de barriles de petróleo, descrito por Rockhopper como un campo que contiene «crudo altamente comercializable».

El jueves, el presidente Donald Trump insinuó que Estados Unidos no ayudaría al Reino Unido en ningún conflicto futuro con las Malvinas porque Gran Bretaña «no había estado allí para ayudarme» durante su guerra con Irán.