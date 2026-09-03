China citó al embajador argentino por los dichos del militante libertario Juan Doe

El gobierno de China citó al embajador argentino en Beijing para presentar una queja formal por las declaraciones del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien vinculó a la gestión comunista con el desastre natural en Nepal.

La Cancillería de China convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión de urgencia por los dichos en contra del país asiático expresados en redes sociales por el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira. El conflicto diplomático surgió tras una publicación en la red social X del funcionario, conocido en las redes como «Juan Doe», quien responsabilizó a China por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, con más de un millar de muertos. Carreira sostuvo que una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y atribuyó el desastre a «los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial».

El funcionario también vinculó el episodio con otros desastres históricos que atribuyó a la gestión de los regímenes comunistas y concluyó su publicación con una fuerte definición política: «El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata». La publicación provocó una dura respuesta de la Embajada de China en la Argentina, que difundió una declaración de su portavoz en la que cuestionó a Carreira sin mencionarlo por su nombre, en una protesta que ahora incluye el llamado al embajador argentino en Beijing.

La queja formal de China y la convocatoria al embajador

Debido a que Suárez Salvia estaba de vacaciones, en su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando de la embajada, quien recibió una «fuerte queja» por lo publicado en redes sociales contra China por parte del funcionario de Milei, coincidieron en señalar fuentes diplomáticas. En la reunión, los chinos también se quejaron por la exclusión de compañías de su país en licitaciones internacionales de Argentina y las crecientes hostilidades hacia su país. También recordaron los «contactos de funcionarios de Milei con los representantes de Taiwán», que contradicen directamente la política de «una sola China» que sostiene el gobierno de Beijing.

En su comunicado del martes, la embajada asiática había afirmado que mientras Nepal y China desarrollaban tareas de rescate y asistencia por la catástrofe, «cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China». Ante esas acusaciones, la Embajada señaló que «la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto», en una respuesta que elevó el episodio del plano de una controversia en redes sociales a una cuestión que involucra directamente a la relación entre ambos países.

La respuesta de la cancillería y el intento de minimizar el episodio

Consultado el martes sobre el tema durante la conferencia de prensa semanal, el vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó minimizar el episodio. «Nosotros damos respuesta en relación a nuestras cuentas oficiales, la de Vocería y la Oficina del Presidente de la República Argentina, y nada más. No hay ningún funcionario que haya hecho alguna afirmación al respecto. Es una tragedia lo de Nepal. El Gobierno no se pronunció negativamente para nada», afirmó Ravier. Sin embargo, fue Carreira quien vinculó esa tragedia con el accionar del Partido Comunista chino.

Respecto de las causas de la catástrofe, la embajada china sostuvo que expertos y organismos oficiales de China y Nepal realizaron evaluaciones y análisis y que esas investigaciones apuntan a que el desastre fue provocado por «el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí». En ese sentido, la representación china acusó al funcionario argentino de formular «especulaciones malintencionadas carentes de fundamento» y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y ponga fin a ese tipo de afirmaciones. La Embajada también cuestionó la utilización política del desastre natural y exhortó a Carreira a «dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales», al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios podrían tener para los vínculos bilaterales.

El contexto de las tensiones bilaterales

En el último párrafo de su declaración, la representación diplomática china expresó que su reclamo apunta también a «evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas», introduciendo así una referencia explícita al posible impacto del enfrentamiento en los vínculos entre Beijing y el Gobierno de Javier Milei. Pocos días atrás, la embajada china en Buenos Aires se quejó de modo directo por las «presiones» del embajador norteamericano Peter Lamelas ante una cooperativa eléctrica neuquina para no concertar tratos con el gigante chino Huawei.

El prometido viaje de Milei a China, nunca concretado, el supuesto contacto con Taiwán durante la estadía de Diana Mondino en la Cancillería y la exclusión de empresas chinas de algunas licitaciones importantes como la Hidrovía integran el combo de desencuentros que disgustaron a la potencia asiática. En el encuentro que sostuvo con el canciller Pablo Quirno en mayo, el canciller chino habría transmitido ya esa incomodidad con el accionar de Estados Unidos. Ayer, consultado durante un foro de la Fundación Libertad y Progreso sobre el delicado equilibrio entre ambas potencias, el canciller Quirno fue enfático al afirmar que valoraba positivamente a China como socio comercial. Horas después, la diplomacia china decidió dar un paso más en la escalada, a la espera de una retractación que aún no llega.