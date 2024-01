Adorni expresó que el Gobierno “no ha cambiado nada” en materia de pesca

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este viernes que el Gobierno “no ha cambiado nada” respecto de las modificaciones a la ley de Pesca incorporadas en el proyecto presentado al Congreso, sino que se han “aclarado algunos puntos”, manteniendo el “espíritu” de “promover la libertad, la competencia y que aumente la producción” del sector.

Adorni ratificó que el Gobierno no va a “intervenir en precios” y que los funcionarios se encuentran “trabajando 24×7” para “exterminar” y “pulverizar” la inflación, además de asegurar que la autorización a la emisión de una letra del Banco Central por US$ 3.200 millones no representa “ningún perjuicio patrimonial” para la autoridad monetaria.

En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el portavoz se refirió a la reunión que el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respecto de las preocupaciones expresadas sobre las modificaciones al Régimen Federal de Pesca contempladas en el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que hubo una “mala interpretación que el ministro Francos se ha encargado de despejar” y que “el espíritu de toda la ley, y el del apartado de pesca en particular, es promover la libertad, la competencia y que aumente la producción pesquera”.

“Estamos en contra de la pesca ilegal, pero estamos a favor del orden, la competencia y que la producción aumente”, planteó.

En ese sentido, expresó que celebra “este tipo de diálogo en el que no se ha cambiado nada, sino que se han aclarado algunos puntos”.

En otro orden, manifestó que el DNU 23/2024, por el que se autoriza la emisión de una letra del Banco Central por US$ 3.200 millones para el pago de vencimientos, no implica “ningún perjuicio patrimonial” para la autoridad monetaria, y que la operación “empezó el 26 de diciembre en un proceso de adquisición de dólares por parte del Tesoro”.

“Nosotros no vamos a intervenir en precios”, expresó ante una pregunta sobre qué estrategia tomará el Gobierno ante la suba de los valores de la carne vacuna y otros alimentos, aclarando que “los acuerdos que se han conocido son libres entre partes e impulsados por la propia cadena de comercialización”.

Adorni señaló que “la inflación es un tema muy cruel porque afecta al que menos tiene”, y si bien indicó que “los alimentos están dentro de lo que preocupa” al Gobierno, remarcó que la suba de precios “es un tema general, no particular” de un rubro específico.

“En línea con eso, el Gobierno está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance para proteger a los más vulnerables y dentro de la situación en que está la Argentina, a los que más vamos a proteger es a los más chicos”, aseveró.

Al respecto, resaltó que en el Gobierno están “trabajando 24×7” abocados a “exterminar, pulverizar la inflación, que es uno de los grandes problemas”.

“Por eso hablamos de la importancia del déficit fiscal y de tener las cuentas en orden”, advirtió, un propósito al que consideró “la madre de todas las batallas”.

Con información de la agencia Télam