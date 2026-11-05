Cómo verificar un auto usado por la patente antes de pagar

Deuda, multas, prendas, embargos y titular: qué se puede averiguar con el número de dominio, qué frena de verdad una transferencia y qué pasa a ser tuyo si comprás sin mirar.

Un auto usado se revisa en la calle, pero lo que puede costarte plata suele estar en los papeles: una deuda de patente, una prenda, un embargo o multas de otra provincia. Casi todo se puede averiguar con el número de dominio antes de señar. Esta es la revisión, en el orden en que conviene hacerla.

1. Pedí la patente antes de ir a verlo

Con ese número hacés buena parte de la revisión desde el celular y evitás viajar por un auto que no conviene. Quien vende en serio te la pasa sin vueltas. Si no te la quiere dar, ya es un dato.

2. Deuda de patente: cuánto debe y quién la cobra

La deuda de patente no frena la transferencia. El registro la inscribe igual. Donde tiene convenio con el organismo que cobra, si no se paga retiene la cédula nueva hasta que se acredite el pago; el título se entrega. Y la deuda no se borra: después se la pueden reclamar a quien compra. Por eso conviene saber el monto antes de cerrar el precio.

Lo que muchos pasan por alto es a quién hay que preguntarle: según la provincia y el modelo del auto, el impuesto lo cobra la provincia o el municipio. En PatenteDigital explican cómo consultar la deuda de patente por dominio en cada provincia.

3. Multas: no pasan solas a quien compra, pero conviene verlas

Con las multas es distinto. No frenan la transferencia ni pasan solas a quien compra. Al transferir se puede pedir el informe de multas marcándolo en el formulario 08. Si aparecen multas exigibles, se pagan, se justifican con papeles de la autoridad o quien compra firma la negativa de pago. En todos los casos, el registro entrega la documentación.

Ese informe sólo alcanza a los organismos adheridos al sistema, así que una fotomulta de otra jurisdicción puede no aparecer. Mirarlas antes de señar sirve para acordar quién las resuelve y para saber en qué condiciones está el auto.

4. Titular, prendas, embargos e inhibiciones: el Informe de Dominio

Estos datos no salen de una consulta abierta por patente. Están en el Informe de Dominio oficial del Registro de la Propiedad Automotor. Esto es lo que conviene mirar:

Titular: que coincida con el DNI de quien vende, o que esa persona tenga poder para vender.

que coincida con el DNI de quien vende, o que esa persona tenga poder para vender. Prenda: no frena la transferencia, pero quien compra se hace cargo.

no frena la transferencia, pero quien compra se hace cargo. Embargo: se puede inscribir si quien compra lo acepta y la orden no prohíbe transferir. Hay que leerlo antes de firmar.

se puede inscribir si quien compra lo acepta y la orden no prohíbe transferir. Hay que leerlo antes de firmar. Inhibición del titular: es la que sí frena la transferencia.

Conviene pedirlo con unos días de margen, no el mismo día de la firma.

5. El auto en persona

La patente no reemplaza verlo. Compará el número de motor y de chasis con los del título y la cédula, mirá si tiene la VTV al día donde corresponda y cruzá los kilómetros del tablero con el desgaste real. Y no pagues una seña sin haber visto el auto.

6. Si preferís tenerlo todo junto

Hacerlo fuente por fuente lleva tiempo, porque cada provincia tiene su sistema. Servicios como PatenteDigital lo reúnen por patente: deuda, multas y VTV en minutos, con el alcance que permite cada jurisdicción, y aparte el Informe de Dominio oficial, que lleva más tiempo.

Lo que cubre depende de la provincia, así que conviene mirarlo antes. Sea cual sea el camino, lo importante es el orden: primero los datos y después la seña.