De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 5-0 a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo festeja los goles de la victoria de Portugal ante Uzbekistán 5-0.

Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán quedando momentáneamente primera del Grupo K, el encuentro que se disputó en el Estadio de Houston (Estados Unidos) en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo sumó sus primeros dos goles en la competencia a los seis y 39 minutos del primer tiempo y Nuno Mendes a los 17, mientras que los otros lo hicieron: Abduvokhid Nematov (E.C.) y Rafael Leão para sellar la goleada a los 42 del complemento.

El equipo dirigido por Roberto Martínez dejó atrás el empate del debut ante la República Democrática del Congo y mostró todo su potencial con una actuación contundente encabezada por Cristiano Ronaldo.

El capitán portugués fue la gran figura del encuentro a los 41 años al marcar dos goles y convertirse en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Además, el delantero estableció otro récord al transformarse en el jugador más longevo en convertir un doblete en un Mundial, con 41 años y 138 días.

Portugal encaminó rápidamente el triunfo. A los 15 minutos, João Cancelo envió un centro desde la derecha y Cristiano Ronaldo definió junto al palo derecho de Abduvokhid Nematov para abrir el marcador.

Poco después llegó el segundo tanto. En una jugada de pelota parada, Cristiano cedió el protagonismo y Nuno Mendes aprovechó para sacar un potente remate que amplió la ventaja.

Uzbekistán tuvo una oportunidad para descontar con un espectacular remate de Azizjon Ganiev que se clavó en un ángulo, pero el VAR anuló la acción. Antes del descanso, Portugal volvió a golpear. Bruno Fernandes asistió a Cristiano Ronaldo, quien le ganó la espalda a Rustam Ashurmatov y definió cruzado para establecer el 3-0.

En el complemento, los lusitanos mantuvieron el dominio. Cristiano estuvo cerca de completar un hat-trick, aunque el cuarto gol llegó mediante un córner que terminó con un desafortunado tanto en contra del arquero Nematov tras una intervención de Rúben Dias.

La goleada se completó a los 42 minutos del segundo tiempo. Nélson Semedo desbordó por la derecha y asistió a Rafael Leão, que definió con potencia para sellar el 5-0 definitivo.

Con este resultado, Portugal se acomodó en el Grupo K, recuperó confianza y reforzó su candidatura en el Mundial, impulsado por una nueva actuación histórica de Cristiano Ronaldo.

Síntesis del partido:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rubén Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernández, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Umar Abdullaev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Behruzjon Karimov, Odildzhon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullaev, Aziz Ganiev, Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro

Goles en el primer tiempo: 6m Cristiano Ronaldo (P); 17m Nuno Mendes (P); 38m Cristiano Ronaldo (P).

Goles en el segundo tiempo: 15m Abduvokhid Nematov (E.C-U); 43m Rafael Leão (P)

Cambios en el segundo tiempo: 1m Francisco Conceição por Pedro Neto, Nelson Semedo por João Cancelo (P); 1m Khozhiakbar Alizhonov por Sherzod Nasrullaev, Akmal Mozgovoy por Odildzhon Khamrobekov (U); 19m Francisco Trincão por João Félix (P); Igor Sergeev por Abbosbek Fayzullaev (U); 31m Bernardo Silva por João Neves (P); 38m Rafael Leão por Vitinha (P). 45m Otabek Shukurov por Sherzod Esanov, Jaloliddin Masharipov por Bekhruz Karimov, (U).

Estadio: Estadio Houston (Houston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

VAR: Leodan González (Uruguay)

Con información de la agencia Noticias Argentinas