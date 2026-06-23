Javier Milei le aumentó la canasta de servicios al AMBA en más del 900%

Un hogar promedio del AMBA necesitó más de $282.000 en junio para cubrir los servicios de luz, gas, agua y transporte. La canasta acumula un incremento del 919% desde que asumió Javier Milei.

Una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó en junio $282.758 para afrontar el pago de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público, según un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. La cifra representa un incremento mensual del 10,1% y una suba interanual del 54%.

El estudio revela que la canasta de servicios públicos acumula un incremento del 919% desde diciembre de 2023, mientras que la inflación general avanzó un 236% en el mismo período. De esta manera, el aumento de los servicios cuadruplicó la evolución de los precios de la economía. El informe señala que los aumentos responden a las actualizaciones tarifarias aplicadas en los últimos meses y a la reducción gradual de subsidios.

Los servicios que más aumentaron en junio

El incremento del 10,1% en junio obedece a una combinación de factores: ajustes tarifarios en todos los servicios y un aumento estacional en el consumo energético debido a la llegada del invierno. El informe detalla que «la mayor cantidad consumida de energía eléctrica y gas natural se complementa con el incremento tarifario en todos los servicios».

El rubro más afectado fue el gas natural, cuya factura promedio registró una suba del 23,4% en comparación con mayo. La tarifa promedio de gas quedó en $61.683. La energía eléctrica también mostró un incremento significativo del 14,8% mensual, con una tarifa promedio de $60.640. El servicio de agua alcanzó los $43.747.

El transporte, el gasto que más pesa en el bolsillo familiar

El informe destaca el peso cada vez mayor del transporte público en el presupuesto de las familias. El gasto en movilidad representó $116.688 en junio, consolidándose como el componente más elevado de la canasta y explicando el 41% del gasto total en servicios. El gasto en transporte tuvo un incremento del 5,7% respecto del mes anterior.

En términos interanuales, el transporte se consolidó como el servicio que más subió, con un incremento del 75%, por encima de la inflación estimada. Este rubro explica por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales del incremento total de la canasta. Las tarifas de agua aumentaron 48%, las de electricidad un 43% y las de gas un 37% respecto del mismo mes del año pasado.

El impacto sobre los ingresos familiares y los subsidios

El estudio señala que la canasta de servicios públicos representa actualmente cerca del 15% del salario promedio registrado, estimado en $1.919.353 para junio. El IIEP dio cuenta del impacto sobre los ingresos familiares: «Con un salario alcanza para comprar 6,8 canastas de servicios públicos (versus 8 en junio de 2025). El peso del gasto en transporte explica el 41% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar».

El informe también indicó que los subsidios reales crecieron un 12% hasta el 17 de junio y que desde enero acumulan $3,48 billones. Los usuarios del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 58% del costo real de los servicios, mientras que el Estado sigue financiando el 42% restante. Sin embargo, los subsidios no son parejos: mientras los subsidios energéticos crecieron 52% en términos reales en el último año, los subsidios al transporte cayeron 39%. El IIEP calcula que el costo técnico real de un pasaje de colectivo en CABA es de $2.014, casi tres veces más que los $788 que abona el usuario.

El debate por las asimetrías con el interior

Aunque el relevamiento se limita exclusivamente al AMBA, la publicación de los datos reavivó un debate histórico sobre las asimetrías tarifarias entre el AMBA y las provincias del interior. En San Salvador de Jujuy, por ejemplo, el boleto urbano supera actualmente los $1.200, una cifra que se ubica por encima de los valores registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Especialistas advierten que las comparaciones directas entre el AMBA y el interior deben realizarse con cautela, ya que las estructuras tarifarias, los niveles de subsidios y los patrones de consumo pueden variar significativamente entre regiones. Sin embargo, el informe vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente sobre el impacto que tienen los servicios públicos sobre los ingresos de los hogares y las diferencias que persisten entre el AMBA y el resto del país.