Denuncian a Clarín por vaciamiento de la planta de impresión y cierre de accesos con la policía

Edificio de la planta de Clarín / AGEA (Foto: Sipreba)

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires cruzó a AGEA SA, empresa perteneciente al Grupo Clarín, por impedir el ingreso de los trabajadores e imprimir sus diarios en un taller con condiciones laborales precarias.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunció públicamente que la empresa AGEA S.A., perteneciente al Grupo Clarín, prohibió de manera unilateral el ingreso de los operarios a la planta de impresión histórica mediante un despliegue de las fuerzas policiales. La maniobra patronal se consumó sin ningún tipo de comunicación o notificación oficial previa por parte de la dirección corporativa hacia el personal.

Según detallaron desde el gremio, la gerencia se limitó a hacer trascender de forma extraoficial el cierre definitivo del establecimiento de calle Zepita, notificando únicamente que la oficina de Recursos Humanos permanecerá abierta con el fin de que los trabajadores «acuerden» una salida indemnizatoria.

Tercerización, fraude laboral y 80 años de historia en riesgo

La decisión del holding de medios pone fin a más de ocho décadas de trayectoria directa en los talleres de impresión gráfica. Por primera vez en su historia, la compañía optó por tercerizar la impresión de sus principales publicaciones, entre ellas los diarios Clarín y Olé, las cuales pasaron a confeccionarse desde hace cuatro días en el taller externo ColorPress, ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Desde el SiPreBa rechazaron la maniobra, señalando que representa una estrategia de fraude laboral orientada a bajar costos operativos a expensas de la precarización de los trabajadores. El sindicato advirtió que la imprenta externa elegida opera con personal sin registrar y en condiciones desreguladas que vulneran los derechos amparados por los convenios colectivos de trabajo de la actividad.

Pliego de reclamos a Clarín y estado de asamblea permanente

Frente al bloqueo patronal en las puertas del establecimiento, la representación sindical formalizó un pliego de reclamos urgente:

Cese del vaciamiento: Frenar de inmediato el vaciamiento de la planta de impresión y la quita de equipos o líneas operativas.

Frenar de inmediato el vaciamiento de la planta de impresión y la quita de equipos o líneas operativas. Resguardo de puestos de trabajo: Garantizar la continuidad operativa y la estabilidad de las decenas de familias trabajadoras afectadas.

Garantizar la continuidad operativa y la estabilidad de las decenas de familias trabajadoras afectadas. Cumplimiento normativo: Exigir el respeto irrestricto de la legislación laboral vigente y del convenio colectivo de los trabajadores de la planta.

En paralelo, la conducción del SiPreBa solicitó la inmediata intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Justicia laboral para retrotraer las acciones de la empresa. Las comisiones internas y los trabajadores gráficos de la planta se declararon en estado de alerta y asamblea permanente, anticipando que impulsarán medidas de fuerza y movilización hasta lograr el resguardo efectivo de sus puestos de trabajo.

Con información de agencia MundoGremial