La Unión Industrial está alarmada por la pérdida de 52.000 empleos en el último año

El último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) reveló que se registró la duodécima caída mensual de empleo.

En abril de 2026, el empleo asalariado en la industria manufacturera registó su duodécima caída mensual consecutiva, acumulando una sangría de 87.433 puestos destruidos respecto de agosto de 2023 y el cierre de más de 3.700 pymes del sector. Sólo en el último año, se perdieron más de 52 mil puestos de trabajo.

El deterioro del entramado productivo nacional volvió a quedar expuesto en el reciente Informe de Indicadores Laborales de la Industria, elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) con datos consolidados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la industria manufacturera atraviesa su nivel de empleo registrado más bajo de los últimos cinco años y se perdieron 52 mil empleos sólo en el último año.

El relevamiento reveló que en abril de 2026 la dotación de asalariados formales en la industria experimentó una contracción del 0,3% mensual desestacionalizado, lo que se tradujo en la pérdida neta de 3.868 puestos de trabajo en tan solo 30 días. Sin embargo, la gravedad del fenómeno se aprecia con mayor claridad al analizar la serie histórica: con esta baja, el empleo industrial acumula doce meses consecutivos de caída interanual, anotando un retroceso del 4,5% respecto de abril de 2025 (52.342 trabajadores menos) y un desplome del 7,3% frente al máximo anterior registrado en agosto de 2023, lo que equivale a la destrucción de 87.433 empleos registrados en el sector.

Los datos del ajuste en la industria: textiles, calzado y metalmecánica

La sangría laboral dentro del mapa industrial no afecta a todos los rubros por igual, golpeando con más fuerza a las ramas vinculadas al consumo masivo y la confección. Al comparar la foto actual (1.109.923 trabajadores registrados en la industria) contra los picos de agosto de 2023, la planilla sectorial exhibe desplomes alarmantes:

Textiles, confecciones, cuero y calzado: Registra el derrumbe más pronunciado, con un repliegue del 22,1% (-26.949 puestos) respecto de agosto de 2023 y un recorte interanual del 14,2% .



Registra el derrumbe más pronunciado, con un repliegue del respecto de agosto de 2023 y un recorte interanual del . Metalmecánica: La actividad cayó un 8,6% (-20.461 puestos) respecto del techo de 2023, perdiendo más de 10.000 trabajadores en el último año.



La actividad cayó un respecto del techo de 2023, perdiendo más de 10.000 trabajadores en el último año. Otras manufacturas: Muestra un retroceso acumulado del 12,3% (-14.386 empleos) desde agosto de 2023.



Muestra un retroceso acumulado del desde agosto de 2023. Automotores y neumáticos: La rama acusó un recorte acumulado del 10,0% (-8.981 puestos) frente al pico de 2023 y un 6,0% interanual .



La rama acusó un recorte acumulado del frente al pico de 2023 y un . Madera y papel: Arroja una contracción del 10,1% (-8.177 puestos) respecto al máximo de 2023.

En paralelo, el informe técnico de la UIA remarca que la caída del empleo privado no es exclusiva del mundo industrial, aunque este último lidera las pérdidas. El empleo privado registrado en su totalidad retrocedió un 2,1% interanual en abril de 2026 (-128.581 asalariados) y acumula una pérdida de 271.042 puestos (-4,2%) desde agosto de 2023. Solamente en el sector de la construcción se destruyeron 84.596 empleos formales (-18,2%) en el comparativo contra agosto de 2023.

Cierre de industrias y expectativas negativas

El achicamiento de los planteles laborales en las fábricas corre en forma paralela al cierre definitivo de unidades productivas. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por la UIA, en abril de 2026 se contabilizaron 46.005 empleadores industriales activos, lo que representa una baja del 4,6% interanual (-2.224 empresas menos). Si se contrasta contra el último máximo de diciembre de 2023, la Argentina perdió 3.759 pymes e industrias empleadoras (-7,6%). En el total de la economía, el tendal de empresas dadas de baja alcanza las 29.555 firmas (-5,8%) en el mismo período.

Lejos de vislumbrar un rebote inmediato, los indicadores adelantados del INDEC reflejan un escenario de estancamiento operativo. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) expone que en mayo de 2026 un 4,9% de las empresas industriales aplicó suspensiones de personal, afectando a 0,5 de cada 100 trabajadores.

A su vez, las expectativas de contratación para el corto plazo se ubican consolidadas en terreno negativo. La diferencia entre los empresarios industriales que prevén aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses (apenas un 5,2%) y los que esperan reducirla arrojó un saldo neto negativo de -11 puntos.

El mismo sesgo pesimista predomina respecto de las horas trabajadas, con un indicador neto de -11,7 puntos. Con indicadores de desocupación general instalados en el 7,8% al primer trimestre de 2026, las cifras presentadas por la UIA confirman que la parálisis del mercado interno y la falta de liquidez continúan pasándole una importante factura al empleo formal argentino.

Con información de agencia MundoGremial