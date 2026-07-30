Tragedia en San Juan: siete muertos tras caer un helicóptero de control de incendios forestales

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

El accidente sucedió cuando la nave se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos”, sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en X.

Y agregó: “Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”.

“La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”, informó Presidencia en un comunicado.

Al respecto, agregó que “las causas del siniestro son materia de investigación” y que “la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”.

Por su parte, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea), informó que recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.

A partir de la emisión de la alerta de emergencia, se puso en marcha una acción coordinada que involucró medios aéreos y terrestres de diversas dependencias. El despliegue posibilitó la localización de la aeronave en poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad.

La señal posicionó el último registro conocido de la unidad en la franja limítrofe entre San Juan y La Rioja, lo que motivó la apertura del protocolo correspondiente.

Desde la central del SAR de EANA se dispuso la intervención de efectivos del Subcentro SAR Mendoza y la salida de aeronaves de Protección Civil sanjuanina con destino al perímetro señalado. De manera concurrente, organismos provinciales instrumentaron un dispositivo en superficie con personal de Gendarmería Nacional y agrupaciones especializadas de la Policía de San Juan.

La intervención presentó serias complicaciones geográficas, dado que el lugar estimado del siniestro se localiza en el predio fiscal Caballo Anca —una superficie aproximada de 64.000 hectáreas situada entre Jáchal y Valle Fértil—. El área, despoblada y ajena al circuito de Ischigualasto, dista unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y exhibe una topografía severa que entorpece la progresión de patrullas y vehículos.

En el transcurso del operativo se precisó la nómina de las siete personas a bordo, entre las cuales figuraban cuatro autoridades de la provincia de San Juan: Marcelo Videla (subjefe de la Policía), Rubén Castro (jefe de Bomberos), Carlos Heredia (director de Protección Civil) y Jorge Carbajal (subjefe de Bomberos).

Los tres ocupantes restantes pertenecían a otras jurisdicciones y formaban parte de una jornada de instrucción en extinción de incendios forestales.

El hallazgo de la aeronave LV-KGR se produjo a las 13:00 en la zona del suceso. Tras haber completado la detección en un lapso inferior a tres horas desde la recepción del aviso, el SAR de EANA dio por finalizada su función específica en la emergencia.

La celeridad de las acciones acortó los plazos de búsqueda en un terreno considerado crítico. Posterior al hallazgo, la atención se orientó hacia la asistencia de los tripulantes y el inicio de los peritajes destinados a esclarecer los factores que forzaron el descenso de la nave en el cordón montañoso del noreste de San Juan.

Integrantes de la red de rescate precisaron que las cuadrillas vehiculares ingresaron principalmente por el territorio de La Rioja debido a la mayor viabilidad de los caminos hacia el punto de impacto.

Por el lado sanjuanino, el trayecto requirió un desplazamiento pedestre de unos 13 kilómetros tras superar un puesto rural en el camino, marcha que dio inicio cerca del mediodía una vez confirmada la entidad del hecho.

Por su parte, Orrego, agregó: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

A la vez se confirmó que las personas fallecidas son:

. Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos.

. Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos.

. Carlos Heredia, director de Protección Civil.

. Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

. Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular.

. Andrés Bosch, brigadista de AFE

. Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE

Con motivo de la tragedia, Orrego decretó tres días de duelo en San Juan, el cese de actos festivos estatales y la colocación de la bandera a media asta.

Con información de la agencia Noticias Argentinas