El PRO no dio el quórum para interpelar a Adorni y lanzó: “No nos sumamos a operaciones K”

El bloque de diputados nacionales del PRO, que preside Cristian Ritondo, justificó este martes su decisión de no haber contribuido al quórum para habilitar la sesión fallida de este martes con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien días antes la bancada amarilla había amenazado con dar quórum si el oficialismo insistía en no tratar los proyectos vinculados al ministro coordinador, el acuerdo que se cerró en las horas previas a la sesión para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes hizo que replantearan su postura.

“La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción”, remarcó el bloque en un comunicado.

“Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”, destacaron.

En ese sentido, argumentaron que no podían sumarse a “operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto”.

“Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece ser cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos”, concluyeron.

De esta manera, el PRO afloja la tensión con el oficialismo que había alcanzado su pico el 11 de junio pasado cuando, a través de un comunicado, calificó de “falta grave” que Adorni admitiera públicamente haber omitido información sobre su patrimonio.

En aquel texto, el espacio amarillo señaló que un funcionario no puede decirle al Congreso y a los argentinos que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo.

El comunicado expresó que la situación “no tiene ninguna justificación posible” y advirtió que erosiona la confianza pública y contradice el discurso de transparencia que emana el Gobierno.

Tras este documento, el PRO elevó la presión exigiendo a la Casa Rosada priorizar la defensa del cambio sobre la figura de Adorni.

Aunque referentes del partido como el diputado macrista Fernando de Andreis pidieron la renuncia del jefe de Gabinete, el bloque de diputados del PRO optó finalmente por canalizar el debate del tema a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas