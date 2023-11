Ésta frase la dijo un funcionario uruguayo (preservamos el nombre para su seguridad) pero si uno lo analiza a conciencia, en detalle y con mucha humildad, ¡tiene razón!

La gente cuando vota ¿piensa en éstas cuestiones, se da cuenta que gracias a la corrupción enquistada en el poder, atenta contra nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo?

Han llevado a la destrucción de nuestro poder adquisitivo, incrementado el número de pobres, no tenemos expectativas a futuro y « premiamos» con nuestro voto al peor Ministro de Economía de la Historia, como éste que tenemos ¿En qué está pensando la gente? ¡Es increíble!

La verdad, es que tenemos que hacer un «mea culpa» como sociedad, no podemos dejar en manos de gente inescrupulosa el manejo del país, merecemos otra cosa! Merecemos crecer, merecemos ser un país distinto, merecemos confiar en nosotros mismos!!

Y como dijera una máxima del fútbol «los goles no se merecen, se hacen» entonces, ésto nos obliga como sociedad, seguir intentando, seguir votando y poner «todo» para conseguir alguna vez que nos gobierne un grupo de personas que piensen en su gente, en su futuro, en su desarrollo, que quieran al país (no en sus propios intereses) y que se den cuenta de una vez, que el beneficio de todos, de TODOS! es de la única manera que nos hará un país importante…

Hoy peleamos el «descenso» (casi en el último puesto de la tabla) si «abandonamos» (léase votamos en blanco, voto recurrido o a los mismos de siempre) nos iremos indefectiblemente a la «B»; si la luchamos, cambiamos nuestra «mentalidad», creamos en que «podemos salir» del profundo pozo en el que nos encontramos, quizás, solo quizás, podamos ver una «luz al final del túnel»…

El pueblo Argentino no «condena» la corrupción y no logro entender por qué ¿Que nos falta para hacerlo? ¿Que pasa por la cabeza de esos que no lo hacen y por el contrario, «premian» con su voto a los corruptos? ¿No piensan que son «cómplices» sin saberlo, al dejarlos en el poder?

Todo está en nosotros, no afuera, no son los otros, somos nosotros mismos los que nos tenemos que dar cuenta que el «mundo» no es nuestro enemigo, porque les guste escucharlo o no, NOSOTROS SOMOS LOS ARTÍFICES DE NUESTRO PROPIO DESTINO…

Solo falta que lo entendamos! Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella, analista político