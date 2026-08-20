Volvió a caer la confianza del consumidor en Javier Milei

La confianza del consumidor cayó en agosto con retrocesos de las condiciones presentes y caída en la intención de compra de bienes durables, según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Di Tella cayó un 1,08% en agosto respecto a la medición de julio, marcando un nuevo registro negativo tras el descenso del 4,78% del mes previo.

De esta manera, el ICC se ubicó en 40,23 puntos en el octavo mes del año. En la comparación interanual, el índice exhibió un aumento de 0,71% respecto de agosto de 2025.

Caída desde enero de 2025

En trabajo puntualizó que “el índice acumula una caída de 15,09%” desde el pico registrado en el actual gobierno durante enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos.

Asimismo, se remarcó que “desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 13,01%”.

Al referirse al resultado exhibido en términos regionales, el indicador reveló que el mayor aumento se observó en Gran Buenos Aires (GBA) del 0,41%, seguido por Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un alza del 0,11%, mientras que el Interior mostró una caída de 3,79%.

El interior y los hogares de bajos ingresos

El informe precisó que el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (43,82 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (38,27 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,13%, mientras que entre los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,76%. A pesar del declive en la confianza, los hogares de ingresos altos continúan con un índice superior (42,68 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (36,76 puntos).

Por subíndices, Situación Macroeconómica registró un aumento de 3,06% en agosto, mientras que los restantes componentes del ICC mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-4,03%), seguida por Situación Personal (-3,31%).

Expectativas

Al analizar los componentes por horizonte temporal, el informe de la Di Tella expuso que en agosto las Condiciones Presentes retrocedieron 3,18%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron un aumento de 0,44%.

En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 1,65% por debajo del nivel de agosto de 2025, en tanto que las Expectativas Futuras se encuentran 2,44% por encima del registro de un año atrás.

Con información de agencia NA