Alpine perjudica a Franco Colapinto y favorece a Gasly en Zandvoort

El piloto argentino competirá sin el paquete de mejoras aerodinámicas que Alpine estrena en Zandvoort. Solo Pierre Gasly dispondrá de las actualizaciones que, según los datos del simulador, representan un salto de rendimiento significativo y podrían generar una diferencia clave entre ambos monoplazas.

El Gran Premio de los Países Bajos se presenta como un fin de semana clave para Alpine, pero con un escenario desigual para sus pilotos. La escudería logró adelantar para la carrera de Zandvoort un paquete de actualizaciones aerodinámicas que originalmente estaba previsto para el Gran Premio de Italia. Sin embargo, el equipo no consiguió fabricar suficientes componentes para equipar a sus dos monoplazas, por lo que el francés Pierre Gasly será el único que dispondrá de la evolución durante este fin de semana. Franco Colapinto, en cambio, deberá competir con la configuración anterior y esperar hasta las próximas carreras para contar con las mismas mejoras.

El director de Alpine, Steve Nielsen, había anticipado que la escudería presentaría un paquete de actualizaciones durante el fin de semana neerlandés, en un intento por revertir la caída de rendimiento que relegó al equipo al sexto puesto del campeonato de constructores. «Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año», destacó el directivo.

La decisión del equipo y la desventaja para Colapinto

La decisión de la escudería está vinculada principalmente a los tiempos de producción. La actualización estaba programada inicialmente para llegar en Monza y ser instalada en los dos autos, pero el trabajo de la fábrica permitió adelantar su estreno en Zandvoort. El problema es que no hubo tiempo suficiente para fabricar todas las piezas necesarias para ambos monoplazas. Por eso, el equipo optó por colocar el paquete en el auto de Gasly y dejar a Colapinto sin la evolución durante el Gran Premio de Países Bajos.

La situación representa una desventaja para el piloto argentino en un momento importante de la temporada donde buscan dar un salto de rendimiento que les permita acercarse a Racing Bulls y mejorar su posición dentro de la zona media. El plan original de Alpine era estrenar las piezas en Monza para ambos autos, pero el esfuerzo de la fábrica permitió adelantar la llegada, aunque solo haya disponibilidad para uno de los monoplazas. «La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año», reveló Colapinto.

Franco Colapinto

Los datos del simulador y el optimismo del equipo

Los primeros datos obtenidos en el simulador generaron expectativas positivas dentro de la escudería. El propio Colapinto explicó qué sensaciones dejó la nueva configuración y reconoció que los resultados preliminares son alentadores. «En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros», señaló el argentino, quien reconoció que la situación puede resultar incómoda. «Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí», admitió.

La evolución aerodinámica tiene como principal objetivo mejorar el rendimiento general del monoplaza y permitirle reducir la distancia con sus rivales directos. En particular, el equipo apunta a acercarse a Racing Bulls, una de las estructuras que aparece como referencia dentro de la zona media. «Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos», afirmó el pilarense.

Según informó The Race, los problemas identificados durante la primera parte del año apuntan a un desequilibrio aerodinámico, con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, tracción deficiente y subviraje en el punto medio de las curvas.

La postura de Colapinto y el desafío del fin de semana

A pesar de la desventaja, el argentino mantiene una postura positiva y pretende utilizar todas las herramientas disponibles para conseguir un buen resultado. «Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada», afirmó.

La diferencia entre ambos autos podría ser especialmente útil a la hora de comparar el comportamiento de la nueva configuración con la anterior. Gasly tendrá la posibilidad de probar las modificaciones en pista mientras el equipo recopila información que luego podrá utilizar para preparar la siguiente etapa del campeonato.

Para Colapinto, sin embargo, será un desafío competir contra un compañero que contará con una herramienta potencialmente superior, en un fin de semana que podría definir el rumbo de la escudería para lo que resta de la temporada.