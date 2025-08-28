POLÍTICA 

Grabois se burló de Milei y disparó: “Corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche”

Juan Grabois

Juan Grabois

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, ironizó con el mal momento que pasó ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora al afirmar que el mandatario corrió “cagado” y dejó “tirado” a José Luis Espert.

“Cuando te dedicaste a ensuciar a todo el mundo usufructuando la estructura del Estado, pero frente a una evidencia escandalosa de corrupción hacés un berrinche y no podés dar un solo argumento”, escribió Grabois en X.

Y siguió: “Cuando te dedicaste a amenazar ‘zurdos van a correr’ pero custodiado y todo, corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche. Cuando ese compinche, el pistolero que anda con los narcos ofreciendo bala a quien se le cruce, huye como motochorro y pide una perimetral porque lo intimida una piba de Vicente López”.

“La opereta, la verdadera opereta, sos vos y tu gobierno. Si no fuera trágico para el país, tu actito de víctima llorona y el narcodelivery rajando por Lomas, después de haber ido en una actitud de abierta provocación, serían un buen acto de ópera bufa”, remató Grabois.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.