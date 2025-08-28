Grabois se burló de Milei y disparó: “Corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche”
El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, ironizó con el mal momento que pasó ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora al afirmar que el mandatario corrió “cagado” y dejó “tirado” a José Luis Espert.
“Cuando te dedicaste a ensuciar a todo el mundo usufructuando la estructura del Estado, pero frente a una evidencia escandalosa de corrupción hacés un berrinche y no podés dar un solo argumento”, escribió Grabois en X.
Y siguió: “Cuando te dedicaste a amenazar ‘zurdos van a correr’ pero custodiado y todo, corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche. Cuando ese compinche, el pistolero que anda con los narcos ofreciendo bala a quien se le cruce, huye como motochorro y pide una perimetral porque lo intimida una piba de Vicente López”.
“La opereta, la verdadera opereta, sos vos y tu gobierno. Si no fuera trágico para el país, tu actito de víctima llorona y el narcodelivery rajando por Lomas, después de haber ido en una actitud de abierta provocación, serían un buen acto de ópera bufa”, remató Grabois.
Con información de la agencia Noticias Argentinas