La industria del neumático también en crisis con «mínimos históricos» de producción 

Así lo plantearon en el marco de las negociaciones paritarias con el SUTNA, el gremio que nuclea a los trabajadores del neumático. Las industrias hablaron de una producción «en mínimos históricos» y «riesgo de continuidad”.

La paritaria de la actividad del neumático sumaron una preocupante novedad. Es que las empresas de fabricación de neumáticos advirtieron que la situación del sector es “verdaderamente alarmante” y que “está en riesgo la continuidad” de las actividades en el país.

El diagnóstico lo elevaron FATE, Bridgestone y Pirelli, principales fabricantes de neumáticos en Argentina, y se basa en las condiciones cada vez más adversas que enfrenta esta industria frente a la caída del consumo por la recesión y ante la flexibilización de las barreras a la competencia importada.

Paritaria demorada

En ese contexto la negociación paritaria del sector lleva varios meses de demora por la imposibilidad de llegar a un punto de acuerdo entre la oferta empresaria y lo que reclama el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA).

“Reiteramos con preocupación que la situación de la actividad es verdaderamente alarmante. Los datos actuales no hacen más que confirmar la evaluación objetiva planteada desde hace meses: hoy los niveles de producción se encuentran en mínimos históricos y la industria del neumático atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo su continuidad”, alertaron los representantes de los fabricantes en la última audiencia.

Y agregaron: “En este contexto, pretender que la negociación salarial se desarrolle al margen de esta realidad constituye, como mínimo, una expresión de irresponsabilidad”.

Denuncias y acusaciones

Por otro lado, rechazaron las acusaciones que viene realizando el gremio sobre supuestas maniobras empresarias para disimular sus beneficios y aplicar una rebaja salarial encubierta. “Sostener denuncias infundadas y acusaciones sin sustento, lejos de contribuir, no hace más que agravar el escenario y dificultar cualquier avance”, afirmaron.

“Sostenemos como ya lo hemos manifestado que es imprescindible que todos los actores del sector participen de manera responsable y constructiva en la búsqueda de soluciones viables. Es por todo lo expuesto que cada una de las empresas ratifica las manifestaciones y propuestas presentadas en la última audiencia, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad de la actividad”, concluyeron los representantes de las empresas.

La respuesta gremial a la propuesta fue de rechazo por considerar que implica un recorte salarial ya que no compensa la inflación acumulada en los períodos indicados. Y a la vez también manifestó cuestionamientos a la apelación empresaria sobre el impacto negativo de la crisis económica en esta industria.

“Rechazamos lo manifestado por las patronales, que una vez más que no han presentado documentación alguna respaldando sus dichos y que cada vez que han colocado algún documento contable sólo han aparecido resultados positivos con ganancias concretas”, planteó.

Recesión e importaciones

Específicamente sobre el impacto de la recesión y la apertura de las importaciones, el gremio reclamó a las empresas que “dejen de mudar sus inversiones a otro tipo de actividad, así como de generar todo tipo de importación que dañe en forma directa la mano de obra argentina, señalando además que este tipo de reclamo se ha realizado en cada paritaria desde el 2016 hasta la fecha”.

El Sindicato también anticipó que no cesarán las medidas de fuerza que viene aplicando periódicamente: “Tomando en cuenta las particularidades de cada fábrica, se seguirán llevando adelante las acciones gremiales que servirán de demostración de que no se aceptará rebaja salarial en ninguna instancia, no sólo por todos los meses de lucha llevados a cabo en esta paritaria, sino por los 9 años consecutivos en los que con fuerza y unidad se han defendido el poder adquisitivo y los intereses de todos los trabajadores del neumático, menos aún cuando el deterioro de las actuales condiciones generales, sociales y económicas, están provocando en toda la población un cambio de humor, que terminará modificando qué es aplicable y qué no, a nivel político y económico en todo el país”.

Frente a este panorama de falta de acuerdo, las autoridades administrativas de la cartera laboral exhortaron a las partes a seguir negociando y fijó una nueva audiencia virtual para este viernes 12 de septiembre.

Con información de agencia Infogremiales