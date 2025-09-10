Milei intenta superar la derrota en PBA: Cadena Nacional, Presupuesto y ministerio del Interior

El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional por la presentación del Presupuesto 2026. Además reflotó el Ministerio del Interior con Lisandro Catalán y armó una mesa federal para hablar con los gobernadores.

La cadena nacional de Milei será el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, . Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

«El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026», escribió Adorni de forma escueta y concluyente: «Fin».

Con el Presupuesto 2026 el presidente intentará ordenar el rumbo económico y dar previsibilidad a los mercados y a las provincias, además de a otras áreas donde se destinan fondos. Luego, será un mensaje donde podrá aclararle a la ciudadanía cómo afrontar económicamente el año próximo.

Volvió el Ministerio del Interior

Como primer cambio de gabinete tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional anunció la vuelta del Ministerio del Interior que hasta hoy era una secretaría y designó a Lisandro Catalán al frente.

Asimismo, informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumenta dos por el presidente Javier Milei tras el resultado de las urnas.

Está mañana, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis «Toto» Caputo con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

El libertario compartió el mensaje en su cuenta con la leyenda: “Mesa federal confirmada”. La intención es recuperar el diálogo con los mandatarios provinciales “afines” astillado desde las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza.