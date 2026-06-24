Marchan a IOMA por la quita de prestaciones para jóvenes con discapacidad

La Asociación Civil NUBA se moviliza frente a la sede del IOMA en La Plata para reclamar por la demora en la aprobación de expedientes del Programa de Empleo Inclusivo presentados en enero. Ninguno de los trámites fue auditado hasta el momento.

La Asociación Civil NUBA reclamará este miércoles frente a la sede del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en La Plata por la falta de respuestas a los expedientes del Programa de Empleo Inclusivo presentados en enero. La actividad comenzará a las 11 en la sede de NUBA, ubicada en diagonal 73 N° 2158 entre 46 y 47, desde donde un grupo de jóvenes y profesionales se movilizará hacia la sede central de IOMA. La convocatoria principal está prevista para las 11.30 en la puerta de la obra social, donde se sumarán familiares y otros participantes del programa.

Según la organización, cerca de 60 jóvenes con discapacidad afiliados a la obra social esperan una definición y ninguno de los trámites fue auditado hasta el momento. Ante esta situación, la organización presentó un reclamo ante IOMA para que se auditen las solicitudes del Programa de Inclusión Laboral ingresadas en enero y se agilice la resolución de los expedientes que continúan pendientes.

La preocupación por la falta de respuestas

Desde NUBA recordaron que la obra social bonaerense cubre esta prestación desde 2014 y expresaron su preocupación por la falta de definiciones respecto de los trámites presentados para este año. Según sostienen, se trata de un programa especializado en inclusión laboral para personas con discapacidad que funciona desde hace más de una década y cuya demanda crece año tras año.

La directora de Empleo Inclusivo en NUBA, Analía Fernández, explicó que la demora por parte del organismo encendió la preocupación de la institución. «Nosotros tenemos un programa de inclusión sociolaboral que funciona hace un poquito más de 12 años. Desde sus inicios fue reconocido por IOMA porque es inédito, no hay otro de este tipo, al menos en la ciudad de La Plata y en los alrededores», señaló en diálogo con este medio.

Fernández precisó que el programa a su cargo está dirigido a jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad, a través de talleres de formación integral para el empleo que se concentran en el desarrollo de competencias generales, más que en la enseñanza de oficios. La propuesta incluye instancias de formación laboral, acompañamiento en búsquedas de empleo, preparación para entrevistas de trabajo y asesoramiento a empresas e instituciones.

El impacto de la demora en los jóvenes y la institución

La falta de respuestas sobre la continuidad de las prestaciones repercute directamente en los proyectos que los jóvenes desarrollan dentro de la institución. Fernández describió la incertidumbre que atraviesan quienes participan de los talleres y espacios de formación. «Surgen preguntas como ‘¿esto se termina?’, ‘¿qué vamos a hacer?’ o ‘yo quiero seguir en NUBA'», señaló la referente al portal informativo 0221.com.ar.

La directora sostuvo que la situación impacta en una etapa clave para muchos de los jóvenes que asisten a la organización. «Es un espacio donde se aloja, se vincula y se construye futuro, pensando siempre en la singularidad de cada uno, pero también en lo grupal y en el logro de la autonomía para ser ciudadanos activos y productivos», afirmó. Fernández consideró que las demoras administrativas terminan convirtiéndose en una barrera para la inclusión. «Se habla mucho de inclusión, pero las barreras que impone el sistema obturan posibilidades», expresó.

El conflicto con IOMA y las gestiones realizadas

El conflicto con IOMA comenzó a principios de este año, cuando la asociación civil cargó los trámites en los sistemas de la entidad provincial y detectó una demora en la resolución de las solicitudes. Según explicó Fernández, el retraso estaría vinculado a un «cambio de modelo» asociado a la categorización nacional de prestadores e instituciones de discapacidad, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fernández indicó que la problemática ya había sido planteada por distintas vías administrativas. La organización realizó consultas formales e informales ante autoridades de IOMA e incluso envió comunicaciones a la Presidencia y al Directorio de la obra social, sin obtener definiciones sobre el estado de los expedientes. «Recibimos distintas respuestas, que lo hagamos de un modo, que lo hagamos de otro, pero no tenemos ninguna notificación fehaciente de nada. Ya nos dirigimos a todas las autoridades y por eso mañana vamos a hacer más visible el reclamo», sostuvo la representante de NUBA.

La situación crítica de la organización

Desde la organización especializada remarcaron que la falta de resolución compromete la continuidad institucional del programa, puesto que gran parte de los ingresos provenientes de IOMA se destinan mensualmente a cubrir los gastos de alquiler, seguros, urgencias médicas y funcionamiento que debe afrontar NUBA. «Estamos en una situación crítica», advirtió la directora.

Fernández remarcó que la organización mantiene desde hace años un vínculo de trabajo con la obra social y explicó que la decisión de realizar una convocatoria pública responde a la falta de respuestas obtenidas tras meses de gestiones. «Desde NUBA trabajamos mucho puertas adentro», señaló, y remarcó que la prioridad cotidiana de la organización está puesta en el acompañamiento de los jóvenes, el contacto con empresas y la generación de oportunidades laborales.

El contexto de cuestionamientos a IOMA

El reclamo de NUBA se suma a una serie de conflictos que en las últimas semanas volvieron a colocar al IOMA en el centro de la escena política y sanitaria bonaerense. La obra social que conduce Homero Giles enfrenta cuestionamientos de afiliados, entidades médicas y sectores de la oposición por demoras en prestaciones, cobertura de tratamientos y el funcionamiento general del organismo. Uno de los últimos cruces tuvo lugar con el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires Distrito I, que repudió las declaraciones de Giles contra la Agremiación Médica Platense (AMP).