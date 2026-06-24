Empresarios Pymes avisan que peligran salarios y aguinaldos por la caída de las ventas

Entre la morosidad en la cadena de pagos, baja actividad y pocas ventas, las cámaras de Pymes alertaron que corre riesgo el pago de los salarios y el medio aguinaldo.

Las pymes, que generan el 70% del empleo registrado del país, son uno de los sectores más golpeados. Desde la asunción de Javier Milei cerraron unas 26.500 empresas, en su mayoría pymes, según datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) procesados por Fundar, y solo durante marzo dejaron de existir unas 2.000.

Este escenario se agravó en el último mes. Una encuesta del Observatorio Pyme (fundación auspiciada por la UIA y Techint) reveló que el problema que más se profundizó en el último año es el de los «retrasos en el pago de los clientes». En el primer trimestre de 2026, un 60% de las pymes encuestadas consideró que este es uno de los principales factores que las afecta, frente al 35% que lo identificaba como problema un año antes. Del mismo modo, un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) alertó que un 70% de las empresas denunció una extensión unilateral de plazos de pago por parte de clientes, mientras más del 50% sufrió mayores incumplimientos y casi un 30% registró deudas directamente incobrables.

Alta morosidad

La tendencia se refleja en los datos del Banco Central: la morosidad en los créditos a empresas se ubicó en 3,3% en abril, un fuerte crecimiento frente al 0,9% de un año atrás. Aunque todavía se encuentra por debajo de niveles de crisis previas, la velocidad del aumento es preocupante. Se trata, a su vez, de una consecuencia lógica de la merma en la actividad: la industria cayó casi ininterrumpidamente desde julio de 2025 (con excepción de marzo pasado), mientras el comercio comenzó a desacelerar en septiembre de 2025 para tocar su piso en febrero último, según el Indec. Por esto, la caída de las ventas se volvió a ubicar como el mayor problema de las pymes, señalado por un 83% de los encuestados.

El contexto de atraso en los pagos a proveedores empeoró la situación financiera de las pymes, al punto de que desde más de una entidad que las representa salió a alertar por la posibilidad cierta de un atraso en el pago tanto de los salarios de junio como del medio aguinaldo. Julián Moreno, titular de APYME, admitió a El Destape que muchas empresas están resignadas a comprometer más pagos a sus proveedores debido a la necesidad de afrontar el aguinaldo. «Las empresas tienen que cuidar su mango teniendo el compromiso de los aguinaldos de este mes. Quizás algunas incluyan patear los pagos y, obviamente, dañar a otras de la cadena», explicó.

Pero otros advierten que incluso así el pago del salario y aguinaldo en tiempo y forma está comprometido. «Va a haber pagos de aguinaldos por un lado y de salarios por otro», señaló Leo Bilanski, titular de ENAC, aludiendo a posibles demoras. En el mismo sentido, Marcelo Fernández, titular de CGERA, anticipó que como muchas pymes sufren el embargo de cuentas, «están haciendo malabares para poder ver cómo hacen para pagar el sueldo del mes de junio (y) el medio aguinaldo». «La situación es muy complicada y creemos que se va a notar en estos días, cuando muchas empresas no estén pudiendo pagar los salarios, no solamente por la cadena de pago, sino también por la baja actividad», agregó.

Sin créditos

Para peor, en el sector no ven la posibilidad de una salida a través de la toma de créditos. «Eso depende de los bancos. No estamos calificando bien por el tema de los balances, pero eso depende de los bancos y entidades financieras», se resignó Fernández de CGERA. Del mismo modo, para Bilanski «no hay tasa accesible que te permita refinanciar hoy gastos fijos o corrientes. Las tasas están arriba del 20%». «En un escenario de caída de ventas no te queda margen para afrontar el compromiso financiero de un crédito», concluyó el titular de ENAC, en un diagnóstico compartido por la mayoría de las cámaras empresariales.

Las advertencias de las pymes se suman a un panorama laboral ya deteriorado: el desempleo se mantiene en 7,8% y la informalidad laboral crece cada vez más, frente a un atraso de los salarios reales privados formales que fue constante entre septiembre y al menos marzo. En ese marco, el pago del aguinaldo, que representa un esfuerzo financiero extraordinario para las empresas, podría convertirse en el próximo eslabón de una cadena de impagos que ya afecta a proveedores, trabajadores y al conjunto de la economía real. «Va a ser un mes muy difícil para el sector, y el impacto se va a sentir en los bolsillos de los trabajadores», advirtió un referente del sector consultado por este medio.

Con información de agencia MundoGremial