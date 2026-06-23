La Selección Argentina derrotó a Austria, sumó 6 puntos en el grupo y Argelia derrotó a Jordania, con lo cual quedó confirmada la fecha, hora y sede donde el quipo de Scaloni jugará los 16avos de final.

La Selección argentina le ganó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se aseguró la clasificación a los 16avos de final tras la victoria de Argelia sobre Jordania.

Cane recordar que la Selección argentina volverá a jugar este sábado 27 de julio ante Jordania a las 23:00 (hora argentina).

Después de jugarse la última fecha del grupo J, Argentina quedó como líder del grupo.

Dónde y cuándo se juegan los 16avos de final

En los 16avos de final, la Selección Argentina se enfrentará al segundo clasificado del Grupo H que integran a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Nada está definido todavía en ese grupo.

Recién el viernes 26 de junio se sabrá el rival de la Argentina cuando se disputen en simultáneo los partidos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos desde las 21.00 hora Argentina.

Así las cosas, la Selección de Messi jugará por 16avos de final el viernes 3 de julio, 19.00 en Miami, ante el segundo del Grupo H.

El ganador de ese cruce de 16avos jugará los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en 16avos

La Argentina enfrentará a España si se dan estos resultados en el Grupo H: Uruguay vence a España y hay empate en Cabo Verde vs. Arabia Saudita y Uruguay vence a España y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde.

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay si:

Uruguay empata con España y sucede lo mismo en Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde si:

España vence a Uruguay y Cabo Verde a Arabia Saudita.

España vence a Uruguay y hay empate en Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

La Selección Argentina enfrentará a Arabia Saudita si:

España vence a Uruguay y Arabia Saudita a Cabo Verde.

Hay empate en España vs. Uruguay y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde.