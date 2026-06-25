Ravier confirmó cuándo será su primera actividad oficial en Casa Rosada como vocero presidencial

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, anunció que este viernes estará en Casa Rosada para su presentación oficial en su cargo.

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, anunció que este viernes estará en Casa Rosada para su presentación oficial en su cargo y que el próximo martes a las 11 realizará su primera conferencia de prensa con preguntas de los periodistas acreditados.

El funcionario transmitió la información vía X. “Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política”, escribió.

“El viernes a las 11hs será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas. El próximo martes a las 11hs encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”, precisó.

Y culminó su mensaje: “Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas