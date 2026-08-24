Sube el dólar y marca un nuevo máximo histórico

El dólar oficial y mayorista iniciaron la semana en alza, con el mayorista superando los $1.500 y alcanzando un nuevo máximo. El mercado anticipa una semana clave por el vencimiento de una letra dólar linked por US$2.595 millones.

El dólar comenzó la semana con una tendencia alcista en todos los segmentos del mercado cambiario. El dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta, lo que representa un incremento de $5 en comparación con el cierre previo. En el segmento mayorista, la divisa opera este lunes a $1.503,5, con una suba diaria de $4,5 que la ubica en un nuevo máximo histórico. La semana pasada, el tipo de cambio mayorista avanzó $11,50, equivalente a un 0,8%, y acumula en agosto un incremento de $18, mientras que en lo que va de 2026 sube $48 .

El avance del dólar se produce en un contexto de expectativas elevadas por el vencimiento de la letra dólar linked D31G6, que se fijará este miércoles. Según informó PPI, «el miércoles es el fixing de la D31G6, por el cual vencen US$2.595 millones, el máximo de la era Milei». Este vencimiento supera incluso los US$2.247 millones que vencieron en julio . La letra D31G6 es un título que ajusta su valor según la cotización del dólar mayorista, por lo que los inversores tienen incentivos para presionar al alza la divisa antes de su vencimiento.

La barrera de los $1.500 y la intervención oficial

El nivel de $1.500 se ha convertido en una referencia clave para el mercado y el Gobierno busca sostenerlo mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez. Según operadores, el Gobierno viene utilizando distintas herramientas para evitar que el mayorista supere de manera sostenida esa zona, entre ellas operaciones en el mercado de futuros .

En julio, durante el fixing de la D31L6, el Banco Central dio una señal contundente: no compró dólares y cortó una racha de 135 ruedas consecutivas con saldo positivo . Ese día, el Tesoro vendió US$150 millones para contener la cotización del mayorista por debajo de los $1.500 . Ahora, con un vencimiento aún mayor, se espera que el equipo económico replique una estrategia similar.

La semana pasada, el Tesoro intentó aliviar la presión mediante un canje de la letra D31G6 por títulos a septiembre y octubre. Sin embargo, la adhesión fue baja: solo se canjearon US$1.354 millones, equivalentes al 34,1% del circulante, por lo que quedó un remanente de US$2.600 millones que se pagará el 31 de agosto . El mercado espera que el fixing del miércoles pueda liquidarse a un dólar de $1.500 o incluso superior .

El contexto de las reservas y la presión cambiaria

El Banco Central mantiene un saldo comprador en lo que va del año, aunque con un ritmo de compras que se ha desacelerado en las últimas semanas. En lo que va de agosto, las compras acumulan US$466 millones . Las reservas brutas, en cambio, cerraron en US$50.655 millones, con un máximo desde septiembre de 2019 .

El stock de letras y bonos atados al dólar en manos privadas ya ronda los US$12.000 millones . Este stock representa una fuente de demanda potencial de dólares que el mercado seguirá de cerca a medida que se acerquen los vencimientos. En el mercado advierten que las fuentes de dolarización existen y ganarán fuerza a medida que se avance hacia el ciclo electoral de 2027 .

Pese a la suba, el dólar mayorista todavía se encuentra lejos del límite formal establecido por el esquema de bandas cambiarias. El techo de la banda se ubicó el viernes en $1.868,54, por lo que el mayorista terminó un 24,7% por debajo . El lunes 24 de agosto, el límite superior de la banda cambiaria será de $1.871,95 , aunque las proyecciones del mercado ubican al dólar en niveles considerablemente inferiores para los próximos meses.