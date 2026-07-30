Terminado el mundial, en EE.UU investigan a Chiqui Tapia y el 1er testigo no apareció

Un Gran Jurado en Miami inició una serie de audiencias reservadas para investigar posibles delitos financieros vinculados a la AFA. El primer testigo no se presentó a declarar.

La justicia de Estados Unidos avanza en la investigación sobre la conducción del fútbol argentino. Un Gran Jurado con sede en Miami tiene programado dar inicio este jueves a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.

Para cumplir con esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos a partir de las 9:00 horas (horario de la costa este), según consta en las órdenes de comparecencia emitidas.

La lupa en el Chiqui Tapia

El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena. La justicia norteamericana instruye a los comparecientes a aportar a los investigadores la totalidad de los archivos que posean vinculados a la compañía TourProdEnter LLC, además de exigir la entrega sin excepciones de todos los registros de comunicaciones que mantuvieron con las máximas figuras de la casa madre del fútbol argentino: Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.

El foco en TourProdEnter LLC y el rol de Faroni

La pesquisa criminal que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano. La estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.

El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos cuya titularidad corresponde a Faroni y a su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis que manejan en las oficinas federales estadounidenses, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante . Dicha masa patrimonial se originó a partir de la firma de contratos para la realización de encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con corporaciones de escala global de la categoría de Adidas y Warner, lo que despertó el monitoreo de las autoridades fiscales.

La red bancaria y las sociedades vinculadas

En esta etapa inicial del caso, los agentes judiciales norteamericanos lograron comprobar que el entramado comercial bajo sospecha canalizó sus operaciones financieras masivas a través de reconocidas entidades bancarias globales, entre las que destacan el JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. La investigación también detectó la existencia de una «hermana menor» de TourProdEnter, llamada Global FC LLC, que recaudó 5,8 millones de dólares de empresas que tenían acuerdos con la AFA . Estas sociedades, que no registran empleados o actividad verificada, habrían recibido transferencias millonarias desde la empresa de Faroni .

Debido a las características propias del sistema legal estadounidense, el Gran Jurado delibera en sesiones herméticas y a puertas cerradas, sin contar con un plazo de tiempo perentorio u obligatorio para dictaminar si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son formalmente responsables de los delitos imputados. Sin embargo, se supo este mediodía que el testigo -cuya identidad no trascendió- que debía declarar hoy no se presentó ante el Gran Jurado Federal en el Distrito Sur de Florida.

El contexto judicial en Argentina y las negativas de la AFA

La investigación en Estados Unidos se suma a las causas abiertas en Argentina contra la cúpula de la AFA. En marzo de 2026, la justicia argentina acusó formalmente a Tapia y a Toviggino por el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto que supera los 19 mil millones de pesos. El juez federal en lo penal económico Diego Amarante además les dictó un embargo y mantuvo la restricción de salida del país sobre el presidente de la AFA .

La citación de este jueves en Miami no estaba dirigida directamente a Tapia ni a Toviggino, sino a un tercero cuyo nombre está resguardado y que no se presentó a declarar, según sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial. La entidad que conduce Tapia se ha mostrado esquiva a brindar precisiones sobre el vínculo con Global FC LLC, la empresa que operó como «agente comercial» de la AFA en el exterior.

Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación, aunque la pesquisa preliminar avanza con la recolección de pruebas y testimonios.