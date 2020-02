Alberto Fernández: «Hay que despenalizar el aborto y legalizarlo»

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que «hay que despenalizar y legalizar el aborto», y advirtió que esa práctica «sea legal no significa que sea obligatoria».

En una entrevista este lunes a la mañana en radio Continental, el presidente Alberto Fernández fue consultado sobre el proyecto de ley que el gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación acerca del abortó y precisó que «hay que despenalizar el aborto y legalizarlo».

Por otra parte, el Presidente evaluó que la gira por Europa fue «mucho más que productiva» y resaltó que en todos los encuentros que mantuvo con los jefes políticos de Italia, España, Francia y Alemania recibió «una respuesta de apoyo, y eso fue muy importante».

También pidió «prudencia» en la discusión sobre la condición de ex funcionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay «nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo», condición necesaria para que alguien sea definido como «preso político».

El jefe de Estado dijo que, en parte, se trata de una «discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa; a mí me molesta porque no los tengo», declaró en una entrevista con radio Continental.

