Amplio repudio a Jorge Macri porque «limpia personas de la calle»

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, compartió en sus redes sociales fotos de un “operativo especial de orden y limpieza” en las que se puede ver el “antes y después” de lugares donde había personas en situación de calle que desaparecen en la segunda imagen.

El posteo de Jorge Macri no tardó en recibir repudios y críticas de dirigentes de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales que trabajan con población vulnerable, que cuestionaron el contenido “deshumanizante” y “cruel” del mensaje oficial.

Según explica Macri en la publicación, el operativo responde a “los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas” y explicó que de los operativos especiales “participan el área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad, miembros del programa Buenos Aires Presente y la cuadrilla de limpieza intensiva”.

Crítica desde el PRO

“Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que ‘limpiar’. Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor” dijo en la red social X la exministra de Desarrollo Humano porteño de Horacio Rodríguez Larreta, que renunció en agosto del año pasado justamente por diferencias con Jorge Macri.

Es decir que Jorge Macri recibe críticas de su propio espacio político.

En el mismo posteo, agrega la ex funcionaria: “No podemos hablar y mostrar a estas personas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice. Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca”.

Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que "limpiar".



— María Migliore (@MariaMigliore) April 25, 2024

Más repudios

Desde el colectivo Ni Una Menos-Vivas nos queremos expresaron: “Cuando pensamos que ya hemos visto toda la decadencia del sistema político y sus muestras permanentes de crueldad por parte de la Libertad Avanza, se suma el PRO a través de Jorge Macri, equiparando a las personas en situación de calle a recoger basura” y expresaron su “repudio absoluto y asco”.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó que “no es un problema de ‘orden’, ‘limpieza’ o ‘seguridad’, como dice Jorge Macri en sus redes sociales. No son basura, ni delincuentes. Son personas que no tienen vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y merecen una respuesta humana”.

Desde la Asociación Civil Proyecto 7 –que se conformó en 2003 integrada y coordinada por personas en situación de calle- su director Horacio Ávila consideró que Jorge Macri tiene “un ensañamiento con las personas en situación de calle y están creando un enemigo imaginario” y expresó sobre la publicación: “Nos hace ruido esta cuestión de hacer desaparecer personas, en esas gráficas hay una idea de desapariciones”.

Con información de agencia SomosTelam