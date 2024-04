¿Cómo elegir la carrera universitaria más adecuada para vos?

Cada día la información se vuelve más importante y obtener conocimientos es fundamental para asegurarse un futuro. Elegir una carrera universitaria es el primer paso para asegurarse ese futuro, por lo que no debe ser tomado a la ligera.

A muchas personas les pasa que se encuentran terminando el último año de colegio secundario y se sienten desorientados con respecto a los estudios y su posterior insercion laboral. Es algo muy común y no debe preocuparte. Para eso se diseñó un test vocacional gratis Argentina que consta de una serie de preguntas sobre tus gustos, aptitudes conocimientos y habilidades académicas, lo que te dará el autoconocimiento suficiente para que puedas elegir la educación más te conveniente.

¿Qué preguntas se hacen?

Existen diferentes tipos de tests, pero el test vocacional gratis argentina se interesa por las cosas que te apasionan, es decir, ¿hacia qué tipo de actividades te inclinas?

Que habilidades tenés, o sea, las aptitudes que aprendiste y desarrollaste mediante la práctica.

Tu personalidad. El test apunta a saber tus características personales, lo que permitirá saber en qué clase de trabajo te vas a desenvolver mejor.

Los hábitos de estudio importan para saber cómo interpretás, organizás y aprendés la información que estudiás.

El test puede ayudarte a guiarte en la decisión más importante que debes tomar al comienzo de tu vida adulta y se te dará apoyo para que elijas la mejor opción para prosperar y crecer en el ámbito profesional en base a tus características particulares.

Cómo responder el Test Vocacional Online Gratis

La primera recomendación es que tomes el test cuando estés finalizando la escuela secundaria, porque en esa etapa crítica de tu desarrollo tendrás más claro tus intereses y habilidades, pues ya estarás lo suficientemente maduro para reflexionar sobre tus opciones como adulto.

Un último consejo: prestale atención a tu estado de ánimo porque es muy importante dado que se refleja en tus respuestas y por lo tanto en la opción final.

Recomendaciones al momento de responder

No existe un límite de tiempo para contestar el test, por este motivo es importante que te tomes el tiempo que necesites. Además, es muy importante que seas honesto. El test es un reflejo de tu persona y un examen de tu alma, por lo que es fundamental que respondas con total sinceridad, en función de lo que realmente querés vos.

Algo muy importante: Si bien no existen respuestas incorrectas, la mayor objetividad posible y la honestidad sobre vos te van a ayudar a lograr respuestas lo más ajustadas a tus gustos y a tus aptitudes personales.

Leé con atención cada enunciado

Puede pasarte que en alguna pregunta no sepas qué responder porque quizás es algo que nunca te planteaste antes. Tenés que estar tranquilo, te repetimos, no es una carrera y es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Tomalo como una oportunidad para conocerte mejor y descubrir algún aspecto de tu personalidad que quizás antes no le habías prestado atención.

El equilibrio es la clave

El test vocacional gratis argentina puede arrojarte más de una opción, y puede resultar que difieran en el tipo de vida que llevarías siendo un profesional de una u otra carrera, por lo que te recomendamos que al evaluar las opciones busques un equilibrio entre tus objetivos laborales y personales. Porque, aunque los aspectos relacionados al trabajo y el salario son muy importantes, si el trabajo que realizarás no te gusta o no te permitirá disfrutar de aspectos personales de tu vida entonces será tarde para arrepentirte.

Tomate tu tiempo para revisar las opciones

Una vez que hiciste el test se pueden plantear dos escenarios totalmente diferentes. Puede que tengas un panorama mucho más claro de tu próximo camino, pero también puede pasar que quedes con más dudas de las que tenías al momento de tomar el test. No tenés que preocuparte, es algo totalmente normal. Esto puede pasar porque el cuestionario te presentó cuestiones que no habías considerado antes y ahora se te presentan opciones nuevas que en principio no habías visto.

Un consejo muy útil es que revises las opciones que arrojó el test, para eso revisá los planes de estudio de cada una de las posibles carreras universitarias a seguir en Argentina. También investigá el campo laboral y sus aplicaciones reales. Eso te va a ayudar a reducir alternativas y te ayudará a enfocarte en el campo de estudio de tu interés.

Una vez que tomas la decisión

Una vez hecho esto, seguramente tengas más claro qué es lo que querés estudiar, o hayas reducido las alternativas. El paso siguiente es fijarte en qué universidades de Argentina se dictan estas carreras. También te conviene saber cuál tiene más prestigio en el área de tu interés.

Como plan adicional podés buscar a los programas de cada una de las materias que se dicta en la carrera que elegiste. Eso te va a servir para reasegurarte que la carrera que elegiste es realmente lo que esperas. También, podés tratar de entrevistarte con los profesores de la carrera que querés seguir o con gente que se dedique a la profesión que estás considerando.

Como bien sabrás durante el primer año de la universidad se presentan los mayores índices de deserción. No tenés que asustarte, esto pasa porque muchos estudiantes se dan cuenta que la carrera elegida no es lo que ellos esperaban. Por eso es muy importante que vos estés preparado.