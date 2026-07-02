Alerta de paro de colectivos en el AMBA por fracaso de la 5ta audiencia paritaria

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) apuntó contra el «inmovilismo» del Estado y la falta de ofertas del sector empresario, que exige una actualización de subsidios para otorgar un aumento.

Tras el fracaso de la 5ta audiencia paritaria, se fijó una nueva reunión virtual para el viernes 3 de julio a fin de evitar un paro de colectivos en el AMBA.

Este miércoles fracasó otra audiencia consecutiva de negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las principales cámaras empresarias del sector de transporte automotor (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA).

Al finalizar el encuentro, el sindicato emitió un comunicado advirtiendo que, si no se destraba el conflicto, iniciarán medidas de fuerza de forma inminente.

La postura empresarial: «Es imposible asumir cualquier compromiso»

De acuerdo al acta oficial del encuentro, las cámaras que nuclean a las líneas de colectivos plantearon un escenario de asfixia financiera extrema. Los empresarios dejaron en claro que no están en condiciones de formular ningún tipo de ofrecimiento salarial si la Secretaría de Transporte no reconoce de manera urgente una nueva estructura de costos con valores actualizados.

En esa línea, las empresas denunciaron que los parámetros de subsidios actuales están congelados a precios de insumos vigentes a noviembre de 2025, habiéndose registrado incrementos desmesurados en las erogaciones corrientes, particularmente en el combustible, cuyo costo trepó más de un 25% por encima del valor reconocido por el Estado.

“Resultaría absolutamente irresponsable asumir cualquier compromiso de incremento salarial, de cualquier magnitud que este fuera, pues en la actualidad las empresas se deben endeudar para continuar prestando el servicio público”, argumentaron los representantes patronales, alertando además sobre el riesgo inminente de una «ruptura de la paz social».

A este complejo escenario se sumó una fuerte interna corporativa: las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA cargaron contra sus pares de AAETA. Tacharon de «toda inutilidad» una propuesta que dicha entidad habría transmitido por separado, acusándola de formular promesas sin sustento técnico ni certeza sobre los subsidios futuros.

El duro descargo de la UTA: «No somos esclavos»

Por su parte, la representación sindical liderada por Roberto Fernández expresó su absoluto rechazo a que las discusiones de costos entre las empresas y el gobierno nacional sigan postergando el salario de los choferes. Desde la UTA remarcaron que la inflación continúa licuando el poder de compra de los trabajadores, quienes iniciaron el mes de julio sin tener definidos los haberes correspondientes a mayo y junio.

“¿Qué tenemos que ver nosotros? Ese argumento no puede justificar la ausencia de una propuesta salarial. Los trabajadores no somos parte de esa discusión y no podemos continuar esperando indefinidamente”, manifestaron desde la UTA ante las autoridades laborales.

El gremio también lanzó una advertencia hacia el Ejecutivo por el marco regulatorio vigente en el sector: “Encima nos ponen leyes en que pretenden que no podamos defendernos. No somos esclavos”. El sindicato redobló la presión al señalar que informarán oportunamente a sus cuerpos orgánicos las medidas de fuerza a adoptar, y adelantado que, “Nosotros trabajamos y queremos llevar a nuestros hogares un sueldo digno. Lo informamos, nos llevan al conflicto”, advirtió la representación gremial de la UTA .

Nueva audiencia al límite del paro de colectivos en el amba

Ante el inminente colapso de las negociaciones, el funcionario actuante del Ministerio de Capital Humano instó a las partes a extremar los esfuerzos para acercar posiciones y preservar el orden público.

Para intentar frenar lo que parece una parálisis inevitable del transporte en el AMBA, las autoridades fijaron formalmente una nueva audiencia virtual para el próximo viernes 3 de julio a las 13:00 horas. Las próximas 48 horas serán determinantes: si el Ministerio de Transporte no pone sobre la mesa una propuesta de actualización de costos que conforme a las cámaras, los usuarios de colectivos sufrirán las consecuencias de una retención de tareas generalizada.

Con información de agencia MundoGremial