Histórico: Bélgica se lo dio vuelta a Senegal y clasificó a los octavos de final

Bélgica le dio vuelta el partido a Senegal por 3 a 2 en el Estadio Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial 2026.

Bélgica le dio vuelta el partido a Senegal por 3 a 2 en el Estadio Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial 2026, donde esperará por Estados Unidos o Bosnia.

Sobre el final del segundo tiempo, Romelu Lukaku, a los 41 minutos, y Youri Tielemans, a los 44, sorprendieron a Senegal y empataron el marcador para ir a la prórroga. Y en el final del encuentro, el mismo Tielemans puso el 3 a 2 desde los doce pasos.

El equipo africano lo ganaba con los tantos de Habib Diarra, a los 25 minutos del primer tiempo, y de Ismaïla Sarr, a los seis del complemento, en un duelo que parecía liquidado.

Senegal fue superior durante gran parte del encuentro y generó la primera ocasión a los 12 minutos, cuando Ismail Jakobs desbordó por la izquierda, envió el centro, Thibaut Courtois dio rebote e Ismaïla Sarr estrelló su remate en el palo.

A los 24 llegó la apertura del marcador: Sadio Mané metió un centro preciso, Sarr volvió a cabecear contra el poste y, tras el rebote, Habib Diarra marcó el 1 a 0.

Bélgica apenas respondió con un remate de Maxim de Cuyper que controló el arquero Mory Diaw antes del descanso, en lo que fue una muy floja actuación.

En el entretiempo, García apostó por el ingreso de Romelu Lukaku, aunque el segundo tiempo comenzó con un nuevo golpe africano, ya que tras un pelotazo largo de Moussa Niakhaté, Sarr controló de pecho, le ganó la espalda a Arthur Theate y definió ante Courtois para el 2 a 0.

El conjunto europeo reaccionó recién en el tramo final, después de un aviso de Dodi Lukebakio, cuando Thomas Meunier envió un centro rasante que Lukaku empujó para descontar a cinco minutos del cierre.

Poco después, el mediocampista Leandro Trossard asistió a Tielemans, que marcó el 2 a 2 y llevó el partido al suplementario tras una gran remontada.

Cuando todo parecía encaminado a los penales, Lamine Camara derribó a Tielemans dentro del área y tras revisar la acción en el VAR, el árbitro sancionó penal y el propio mediocampista convirtió el 3 a 2 definitivo.

Síntesis del partido:

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Pathé Ismaël Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Goles en el primer tiempo: 25m Habib Diarra (S).

Goles en el segundo tiempo: 6m Ismaïla Sarr (S); 41m Romelu Lukaku (B); 44m Youri Tielemans (B).

Goles en el segundo tiempo del tiempo extra: 20m Youri Tielemans -penal- (B).

Cambios en el primer tiempo: 45m Romelu Lukaku por De Ketelaere (B).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Nicolas Raskin por De Bruyne (B); Dodi Lukebakio por Doku (B); 18m Diego Moreira por Vanaken (B); 21m Lamine Camara por P. Gueye (S); 28m Ibrahim Mbaye por Ndiaye (S); Pape Matar Sarr por Diarra (S); 33m Thomas Meunier por De Cuyper (B).

Cambios en el primer tiempo del tiempo extra: 3m Nicolas Jackson por Mané (S); El Hadji Malick Diouf por Jakobs (S); 5m Bara Sapoko Ndiaye por I. Gueye (S).

Cambios en el primer tiempo del tiempo extra: 4m Amadou Onana por Trossard (B).

Estadio: Seattle Stadium.

Árbitro: Saíd Martínez (Honduras).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Con información de la agencia Noticias Argentinas