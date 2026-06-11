DEPORTES 

Fixture del Mundial 2026: Resultados de los partidos, clasificaciones y grupos

Fixture Mundial de Fútbol 2026

Fixture Mundial de Fútbol 2026

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , , , ,

Así están los grupos del Mundial 2026 después de cada partido.

Group A

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Mexico 1 1 0 0 2 0 3
Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0
Czechia 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 1 0 0 1 0 2 0

Group A

Mexico 2-0 South Africa
Mexico City Stadium, Mexico City – 11 junio, 2026 13:00
Korea Republic  -  Czechia
Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11 junio, 2026 20:00
Czechia  -  South Africa
Atlanta Stadium, Atlanta – 18 junio, 2026 11:00
Mexico  -  Korea Republic
Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18 junio, 2026 19:00
Czechia  -  Mexico
Mexico City Stadium, Mexico City – 24 junio, 2026 19:00
South Africa  -  Korea Republic
Monterrey Stadium, Monterrey – 24 junio, 2026 19:00

Group B

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Canada 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Canada  -  Bosnia-Herzegovina
Toronto Stadium, Toronto – 12 junio, 2026 14:00
Qatar  -  Switzerland
San Francisco Stadium, San Francisco – 13 junio, 2026 11:00
Switzerland  -  Bosnia-Herzegovina
Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18 junio, 2026 11:00
Canada  -  Qatar
BC Place Vancouver, Vancouver – 18 junio, 2026 14:00
Switzerland  -  Canada
BC Place Vancouver, Vancouver – 24 junio, 2026 11:00
Bosnia-Herzegovina  -  Qatar
Seattle Stadium, Seattle – 24 junio, 2026 11:00

Group C

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Brazil 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0
Scotland 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Brazil  -  Morocco
New York/New Jersey Stadium, New York – 13 junio, 2026 17:00
Haiti  -  Scotland
Boston Stadium, Boston – 13 junio, 2026 20:00
Scotland  -  Morocco
Boston Stadium, Boston – 19 junio, 2026 17:00
Brazil  -  Haiti
Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19 junio, 2026 19:30
Scotland  -  Brazil
Miami Stadium, Miami – 24 junio, 2026 17:00
Morocco  -  Haiti
Atlanta Stadium, Atlanta – 24 junio, 2026 17:00

Group D

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
USA 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye 0 0 0 0 0 0 0

Group D

USA  -  Paraguay
Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12 junio, 2026 17:00
Australia  -  Türkiye
BC Place Vancouver, Vancouver – 13 junio, 2026 20:00
USA  -  Australia
Seattle Stadium, Seattle – 19 junio, 2026 11:00
Türkiye  -  Paraguay
San Francisco Stadium, San Francisco – 19 junio, 2026 19:00
Türkiye  -  USA
Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25 junio, 2026 18:00
Paraguay  -  Australia
San Francisco Stadium, San Francisco – 25 junio, 2026 18:00

Group E

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Germany 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0

Group E

Germany  -  Curaçao
Houston Stadium, Houston – 14 junio, 2026 11:00
Côte d'Ivoire  -  Ecuador
Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14 junio, 2026 18:00
Germany  -  Côte d'Ivoire
Toronto Stadium, Toronto – 20 junio, 2026 15:00
Ecuador  -  Curaçao
Kansas City Stadium, Kansas City – 20 junio, 2026 18:00
Curaçao  -  Côte d'Ivoire
Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25 junio, 2026 15:00
Ecuador  -  Germany
New York/New Jersey Stadium, New York – 25 junio, 2026 15:00

Group F

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0

Group F

Netherlands  -  Japan
Dallas Stadium, Dallas – 14 junio, 2026 14:00
Sweden  -  Tunisia
Monterrey Stadium, Monterrey – 14 junio, 2026 20:00
Netherlands  -  Sweden
Houston Stadium, Houston – 20 junio, 2026 11:00
Tunisia  -  Japan
Monterrey Stadium, Monterrey – 20 junio, 2026 22:00
Japan  -  Sweden
Dallas Stadium, Dallas – 25 junio, 2026 17:00
Tunisia  -  Netherlands
Kansas City Stadium, Kansas City – 25 junio, 2026 17:00

Group G

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Belgium 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0
IR Iran 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0

Group G

Belgium  -  Egypt
Seattle Stadium, Seattle – 15 junio, 2026 11:00
IR Iran  -  New Zealand
Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15 junio, 2026 17:00
Belgium  -  IR Iran
Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21 junio, 2026 11:00
New Zealand  -  Egypt
BC Place Vancouver, Vancouver – 21 junio, 2026 17:00
Egypt  -  IR Iran
Seattle Stadium, Seattle – 26 junio, 2026 19:00
New Zealand  -  Belgium
BC Place Vancouver, Vancouver – 26 junio, 2026 19:00

Group H

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Spain 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

Group H

Spain  -  Cabo Verde
Atlanta Stadium, Atlanta – 15 junio, 2026 11:00
Saudi Arabia  -  Uruguay
Miami Stadium, Miami – 15 junio, 2026 17:00
Spain  -  Saudi Arabia
Atlanta Stadium, Atlanta – 21 junio, 2026 11:00
Uruguay  -  Cabo Verde
Miami Stadium, Miami – 21 junio, 2026 17:00
Cabo Verde  -  Saudi Arabia
Houston Stadium, Houston – 26 junio, 2026 18:00
Uruguay  -  Spain
Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26 junio, 2026 18:00

Group I

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
France 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0 0 0 0
Norway 0 0 0 0 0 0 0

Group I

France  -  Senegal
New York/New Jersey Stadium, New York – 16 junio, 2026 14:00
Iraq  -  Norway
Boston Stadium, Boston – 16 junio, 2026 17:00
France  -  Iraq
Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22 junio, 2026 16:00
Norway  -  Senegal
New York/New Jersey Stadium, New York – 22 junio, 2026 19:00
Norway  -  France
Boston Stadium, Boston – 26 junio, 2026 14:00
Senegal  -  Iraq
Toronto Stadium, Toronto – 26 junio, 2026 14:00

Group J

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 0 0 0 0

Group J

Argentina  -  Algeria
Kansas City Stadium, Kansas City – 16 junio, 2026 19:00
Austria  -  Jordan
San Francisco Stadium, San Francisco – 16 junio, 2026 20:00
Argentina  -  Austria
Dallas Stadium, Dallas – 22 junio, 2026 11:00
Jordan  -  Algeria
San Francisco Stadium, San Francisco – 22 junio, 2026 19:00
Algeria  -  Austria
Kansas City Stadium, Kansas City – 27 junio, 2026 20:00
Jordan  -  Argentina
Dallas Stadium, Dallas – 27 junio, 2026 20:00

Group K

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Congo DR 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0

Group K

Portugal  -  Congo DR
Houston Stadium, Houston – 17 junio, 2026 11:00
Uzbekistan  -  Colombia
Mexico City Stadium, Mexico City – 17 junio, 2026 20:00
Portugal  -  Uzbekistan
Houston Stadium, Houston – 23 junio, 2026 11:00
Colombia  -  Congo DR
Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23 junio, 2026 20:00
Colombia  -  Portugal
Miami Stadium, Miami – 27 junio, 2026 18:30
Congo DR  -  Uzbekistan
Atlanta Stadium, Atlanta – 27 junio, 2026 18:30

Group L

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
England 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0

Group L

England  -  Croatia
Dallas Stadium, Dallas – 17 junio, 2026 14:00
Ghana  -  Panama
Toronto Stadium, Toronto – 17 junio, 2026 18:00
England  -  Ghana
Boston Stadium, Boston – 23 junio, 2026 15:00
Panama  -  Croatia
Toronto Stadium, Toronto – 23 junio, 2026 18:00
Panama  -  England
New York/New Jersey Stadium, New York – 27 junio, 2026 16:00
Croatia  -  Ghana
Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27 junio, 2026 16:00

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