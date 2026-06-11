Fixture del Mundial 2026: Resultados de los partidos, clasificaciones y grupos
Así están los grupos del Mundial 2026 después de cada partido.
Group A
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Mexico
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|Korea Republic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Czechia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|South Africa
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
Group A
|Mexico
|2
|-
|0
|South Africa
|Mexico City Stadium, Mexico City – 11 junio, 2026 13:00
|Korea Republic
|-
|Czechia
|Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11 junio, 2026 20:00
|Czechia
|-
|South Africa
|Atlanta Stadium, Atlanta – 18 junio, 2026 11:00
|Mexico
|-
|Korea Republic
|Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18 junio, 2026 19:00
|Czechia
|-
|Mexico
|Mexico City Stadium, Mexico City – 24 junio, 2026 19:00
|South Africa
|-
|Korea Republic
|Monterrey Stadium, Monterrey – 24 junio, 2026 19:00
Group B
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Bosnia-Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Switzerland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group B
|Canada
|-
|Bosnia-Herzegovina
|Toronto Stadium, Toronto – 12 junio, 2026 14:00
|Qatar
|-
|Switzerland
|San Francisco Stadium, San Francisco – 13 junio, 2026 11:00
|Switzerland
|-
|Bosnia-Herzegovina
|Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18 junio, 2026 11:00
|Canada
|-
|Qatar
|BC Place Vancouver, Vancouver – 18 junio, 2026 14:00
|Switzerland
|-
|Canada
|BC Place Vancouver, Vancouver – 24 junio, 2026 11:00
|Bosnia-Herzegovina
|-
|Qatar
|Seattle Stadium, Seattle – 24 junio, 2026 11:00
Group C
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Scotland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group C
|Brazil
|-
|Morocco
|New York/New Jersey Stadium, New York – 13 junio, 2026 17:00
|Haiti
|-
|Scotland
|Boston Stadium, Boston – 13 junio, 2026 20:00
|Scotland
|-
|Morocco
|Boston Stadium, Boston – 19 junio, 2026 17:00
|Brazil
|-
|Haiti
|Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19 junio, 2026 19:30
|Scotland
|-
|Brazil
|Miami Stadium, Miami – 24 junio, 2026 17:00
|Morocco
|-
|Haiti
|Atlanta Stadium, Atlanta – 24 junio, 2026 17:00
Group D
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group D
|USA
|-
|Paraguay
|Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12 junio, 2026 17:00
|Australia
|-
|Türkiye
|BC Place Vancouver, Vancouver – 13 junio, 2026 20:00
|USA
|-
|Australia
|Seattle Stadium, Seattle – 19 junio, 2026 11:00
|Türkiye
|-
|Paraguay
|San Francisco Stadium, San Francisco – 19 junio, 2026 19:00
|Türkiye
|-
|USA
|Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25 junio, 2026 18:00
|Paraguay
|-
|Australia
|San Francisco Stadium, San Francisco – 25 junio, 2026 18:00
Group E
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Germany
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group E
|Germany
|-
|Curaçao
|Houston Stadium, Houston – 14 junio, 2026 11:00
|Côte d'Ivoire
|-
|Ecuador
|Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14 junio, 2026 18:00
|Germany
|-
|Côte d'Ivoire
|Toronto Stadium, Toronto – 20 junio, 2026 15:00
|Ecuador
|-
|Curaçao
|Kansas City Stadium, Kansas City – 20 junio, 2026 18:00
|Curaçao
|-
|Côte d'Ivoire
|Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25 junio, 2026 15:00
|Ecuador
|-
|Germany
|New York/New Jersey Stadium, New York – 25 junio, 2026 15:00
Group F
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Netherlands
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Japan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sweden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group F
|Netherlands
|-
|Japan
|Dallas Stadium, Dallas – 14 junio, 2026 14:00
|Sweden
|-
|Tunisia
|Monterrey Stadium, Monterrey – 14 junio, 2026 20:00
|Netherlands
|-
|Sweden
|Houston Stadium, Houston – 20 junio, 2026 11:00
|Tunisia
|-
|Japan
|Monterrey Stadium, Monterrey – 20 junio, 2026 22:00
|Japan
|-
|Sweden
|Dallas Stadium, Dallas – 25 junio, 2026 17:00
|Tunisia
|-
|Netherlands
|Kansas City Stadium, Kansas City – 25 junio, 2026 17:00
Group G
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Belgium
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|IR Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group G
|Belgium
|-
|Egypt
|Seattle Stadium, Seattle – 15 junio, 2026 11:00
|IR Iran
|-
|New Zealand
|Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15 junio, 2026 17:00
|Belgium
|-
|IR Iran
|Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21 junio, 2026 11:00
|New Zealand
|-
|Egypt
|BC Place Vancouver, Vancouver – 21 junio, 2026 17:00
|Egypt
|-
|IR Iran
|Seattle Stadium, Seattle – 26 junio, 2026 19:00
|New Zealand
|-
|Belgium
|BC Place Vancouver, Vancouver – 26 junio, 2026 19:00
Group H
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Spain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cabo Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group H
|Spain
|-
|Cabo Verde
|Atlanta Stadium, Atlanta – 15 junio, 2026 11:00
|Saudi Arabia
|-
|Uruguay
|Miami Stadium, Miami – 15 junio, 2026 17:00
|Spain
|-
|Saudi Arabia
|Atlanta Stadium, Atlanta – 21 junio, 2026 11:00
|Uruguay
|-
|Cabo Verde
|Miami Stadium, Miami – 21 junio, 2026 17:00
|Cabo Verde
|-
|Saudi Arabia
|Houston Stadium, Houston – 26 junio, 2026 18:00
|Uruguay
|-
|Spain
|Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26 junio, 2026 18:00
Group I
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norway
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group I
|France
|-
|Senegal
|New York/New Jersey Stadium, New York – 16 junio, 2026 14:00
|Iraq
|-
|Norway
|Boston Stadium, Boston – 16 junio, 2026 17:00
|France
|-
|Iraq
|Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22 junio, 2026 16:00
|Norway
|-
|Senegal
|New York/New Jersey Stadium, New York – 22 junio, 2026 19:00
|Norway
|-
|France
|Boston Stadium, Boston – 26 junio, 2026 14:00
|Senegal
|-
|Iraq
|Toronto Stadium, Toronto – 26 junio, 2026 14:00
Group J
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group J
|Argentina
|-
|Algeria
|Kansas City Stadium, Kansas City – 16 junio, 2026 19:00
|Austria
|-
|Jordan
|San Francisco Stadium, San Francisco – 16 junio, 2026 20:00
|Argentina
|-
|Austria
|Dallas Stadium, Dallas – 22 junio, 2026 11:00
|Jordan
|-
|Algeria
|San Francisco Stadium, San Francisco – 22 junio, 2026 19:00
|Algeria
|-
|Austria
|Kansas City Stadium, Kansas City – 27 junio, 2026 20:00
|Jordan
|-
|Argentina
|Dallas Stadium, Dallas – 27 junio, 2026 20:00
Group K
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Congo DR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group K
|Portugal
|-
|Congo DR
|Houston Stadium, Houston – 17 junio, 2026 11:00
|Uzbekistan
|-
|Colombia
|Mexico City Stadium, Mexico City – 17 junio, 2026 20:00
|Portugal
|-
|Uzbekistan
|Houston Stadium, Houston – 23 junio, 2026 11:00
|Colombia
|-
|Congo DR
|Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23 junio, 2026 20:00
|Colombia
|-
|Portugal
|Miami Stadium, Miami – 27 junio, 2026 18:30
|Congo DR
|-
|Uzbekistan
|Atlanta Stadium, Atlanta – 27 junio, 2026 18:30
Group L
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Pts
|England
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group L
|England
|-
|Croatia
|Dallas Stadium, Dallas – 17 junio, 2026 14:00
|Ghana
|-
|Panama
|Toronto Stadium, Toronto – 17 junio, 2026 18:00
|England
|-
|Ghana
|Boston Stadium, Boston – 23 junio, 2026 15:00
|Panama
|-
|Croatia
|Toronto Stadium, Toronto – 23 junio, 2026 18:00
|Panama
|-
|England
|New York/New Jersey Stadium, New York – 27 junio, 2026 16:00
|Croatia
|-
|Ghana
|Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27 junio, 2026 16:00