Sin Adorni, los Milei reagruparon a su tropa: reunión con diputados y senadores libertarios

El presidente Javier Milei participó en Casa Rosada de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, convocada por Karina Milei.

La idea del encuentro de los legisladores con Karina Milei era avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación, ahora que se destrabaron las relaciones con los aliados tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno.

Durante el encuentro, el Presidente anunció que esta trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los próximos proyectos

Durante la apertura de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Además, Karina presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

Javier Milei con funcionarios y legisladores (Foto: Presidencia)

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.